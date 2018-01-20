Çırılçıplak sokağa çıktı

BODRUM'da, çırılçıplak sokağa çıkan 52 yaşındaki M.K., görenleri şaşkına çevirdi.Sinema ve tiyatro oyuncusu Şener Şen'in başrolünü oynadığı 'Çıplak Vatandaş' filmini anımsatan olay, Bodrum'da yaşandı. Öğle saatlerinde, Bitez Mahallesi Adliye Caddesi'nde çırılçıplak sokağa çıkan ve akli dengesi yerinde olmayan M.K. isimli erkeği görenler şşırdı. Bir kişi bunu cep telefonuyla fotoğrafladı. İhbar üzerine olay ygelen polis, M.K.'yı gözaltına aldı. M.K.'nın sıklıkla "Gelin buradayım beni kovalıyorlar nereye gideyim" diye bağırdığı belirtildi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, ardından hastaneye götürülen M.K.'nın daha sonra yakınlarına teslim edildiği ifade edildi.

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