Çıralı, Olimpos ve Adrasan için 'rezervasyonsuz gelmeyin' uyarısı

ANTALYA'nın doğa ve tarihle iç içe, butik ve bungalov evlerden oluşan pansiyon tarzı turizmin yapıldığı dünyaca ünlü sahillere sahip Çıralı, Olimpos ve Adrasan'da bulunan toplam 50 bin yatak kapasiteli tüm işletmeler, Ramazan Bayramı tatili için yüzde 100 doluluğa ulaştı. İşletmeciler, tatilcileri uyararak, rezervasyonsuz gelenlerin araçlarında yatmak zorunda kalabileceğini vurguladı.

Antalya'nın Kemer ve Kumluca ilçelerinde dünyaca ünlü sahilleri, antik kentleri, portakal ağaçları ve begonvillerle süslü doğayla iç içe bungalov evleriyle pansiyon tarzı turizmin yapıldığı Çıralı, Adrasan ve Olimpos, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yoğun taleple karşı karşıya. Bölgedeki işletmeciler tesislerinin yüzde 100 doluluğa ulaşmasına rağmen, her gün kendilerine yüzlerce telefon geldiğini, boş oda talep edildiğini ancak olumlu yanıt veremediklerini söyledi. Yan yana üç sahil beldesinde çadır kuracak yer dahi bulmanın çok zor olduğu uyarısında bulunan işletmeciler, rezervasyonsuz gelenlerin araçlarında yatmak zorunda kalabileceğini vurguladı.

50 BİN YATAK DOLDU

Çıralı tatil beldesinin bağlı olduğu Ulupınar'ın muhtarı Habip Altınkaya, Çıralı, Olimpos ve Adrasan'ın Antalya'nın en güzide tatil bölgeleri olduğunu belirterek, "Buradaki işletmelerimiz butik otel tarzında ve bungalov ahşap evler çok revaçta. Çıralı, Olimpos ve Adrasan'da toplam 50 bin yatak olduğunu tahmin ediyoruz. Bayram tatilinin 9 gün olması talebi artırdı. Şu anda yüzde 100 doluluğa ulaştık. Yoğun tatilci bekliyoruz. Yüzde 100 doluluğa ulaştığı için artık yer bulmak da çok zor, belki tek tük oda vardır. Bu saatten sonra yer bulmak zor" dedi.

DOĞA HARİKASI KOYLAR VE ANTİK KENTLER

Çıralı bölgesinde tatil tercih edenlerin doğayla barışık, doğayı seven insanlar olduğunu belirten Altınkaya, "Sadece deniz-kum-güneş değil, doğayla iç içe yaşamak, dinlenmek, rahatlamak isteyenlerin tercih ettiği bir bölge. Burada günlük aktivite imkanı da çok fazla. Ceneviz, Sazak gibi doğa harikası koylara düzenlenen tekne turları, Olimpos Antik Kenti, sönmeyen ateş Chimera, Likya yürüyüş yolları, Ulupınar'daki su kaynakları; insanlar dolu dolu tatil yapabiliyor" diye konuştu.

SAHİLDE GECELEMEK, ATEŞ YAKMAK YASAK

Bayram tatilini bu bölgede geçirecekler için uyarıda da bulunan Muhtar Altınkaya, "Bölgemiz bayramda çok yoğun, kalabalık olacak. İnsanlarımızın sahil bantları ve orman içinde ateş yakmaması, mangal tarzı şeylerden sakınmalarını istiyoruz. Çünkü yaz dönemine girdik, yangın tehlikesi arttı. Ayrıca Çıralı sahili deniz kaplumbağaları üreme alanımız. Sahil bandında gecelemek, ateş yakmak, gürültü yapmak yasak. Tatilcilerimizin bu konulara duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.

'TALEP VAR AMA MAALESEF YER VEREMİYORUZ'

Dokuz günlük bayram tatilinde bölgedeki doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığını anlatan Çıralı Turizm İşletmeciler Derneği Başkanı Mehmet Altıntaş da, "Talep almaya devam ediyoruz ama yer yok, dolu. Maalesef yer veremiyoruz. Buraya gelen turist profili nitelikli, aile turistler. Denize giriyor, günübirlik tekne turları, Kumluca ve Kemer'de halk pazarlarına gidip alışveriş yapıyorlar. Günübirlik araç kiralayıp Kekova, Myra, Arykanda, Termessos, Antalya Kaleiçi, Perge, Side'ye kadar gidebilen, para harcayan nitelikli turist. Şu an doluluk oranı kendi otelimde yabancı turist yüzde 50; bayramda da Türk turistle geri kalan yüzde 50 dolmuş olacak. Fiyatlarımız oda kahvaltı 80-160 euro arasında değişiyor" diye konuştu.

'REZERVASYONSUZ GELEN ARABASINDA YATAR'

Olimpos'ta işletmeci Kadir Kaya da bölgede cumartesi gününden itibaren ciddi hareketlilik yaşanmaya başlayacağını kaydetti. Kaya, bayram boyunca da yoğunluğun süreceğini söyledi. Doluluğun yüzde 100'e ulaştığını aktaran Kadir Kaya, "Bugünlerde arayanların bayram için yer bulması mümkün değil. Rezervasyon iptali olursa ancak öyle yer bulabilir. Sadece bizim işletmemizi her gün 150-200 kişi arıyor, ama maalesef yer veremiyoruz. Çadır alanları dahi doldu. Rezervasyonu olmayanlar çadır kuracak yer dahi bulamayabilir. En azından arabasıyla gelenler yol kenarına çekip arabasında yatar" ifadelerini kullandı.

ODA FİYATLARI 200 TL'DEN 2 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Çıralı'nın dünyanın sayılı, Türkiye'nin doğallığı bozulmamış ekoturizm ve ekotarım yapılabilen en güzel köyü olduğunu belirten pansiyon işletmecisi Mehmet Başar, Çıralı'da pansiyon ve bungalov tarzı işletmelerdeki toplam yatak kapasitesinin 120 bine yakın olduğunu, bayram için bunların tamamen dolduğunu anlattı. Her mevsim tercih edilen bölgenin Likya yolu, çevresindeki antik kentler ve doğayla iç içe, huzur dolu bir tatil imkanı sunduğunu ifade eden Başar, bayram için yer bulmanın ise artık çok zor olduğunu söyledi. Başar, bölgedeki gecelik fiyatların ise 200 TL'den başlayıp 1500- 2 bin TL'ye kadar çıktığını kaydetti.

EŞSİZ DOĞA VE TARİH

Bayramda Çıralı, Olimpos ve Adrasan'da tatilini geçirecekler için dünyaca ünlü sahiller dışında hem eşsiz doğayı hem de binlerce yıllık tarihi kentleri görme fırsatı var. Çıralı'da binlerce yıldır sönmeyen Yanartaş'ı, Olimpos Antik Kenti'ni görmek, Adrasan Tozlu Dağı'ndan yamaç paraşütü ve dalgıçlar gözetiminde dalış fırsatı yapmak, tekne turlarıyla Türkiye'nin Maldivleri de denilen Suluada'nın yanı sıra cennet koyları Akseki, Sazak, Ceneviz, Korsan ve Amerikan koyları gezisi mümkün. Yine tekne turlarıyla Aşk Mağarası ve Fosforlu Mağara turu, Adrasan Feneri, Gelidonya Feneri'nden Phaselis Antik Kenti'ne kadarki Likya antik yollarında yürüyüş yapılabiliyor. Bölgeye yakın Phaselis Antik Kenti, Kumluca Rhadiopolis Antik Kenti, Tahtalı Teleferik, Olimpos'ta ATV safari, Ceneviz Koyu'nda çamur banyosu da diğer seçenekler arasında bulunuyor.



FOTOĞRAFLI