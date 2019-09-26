Çıra toplaya giden yaşlı adam ormanda kayboldu

ESKİŞEHİR'de, 81 yaşındaki Mustafa Köseler, çıra toplamak için gittiği ormanlık alanda kayboldu. Köseler için arama kurtarma çalışması başlatıldı.Dün öğle saatlerinde evinden çıkan Mustafa Köseler, Yarımca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alana çıra toplamaya gitti. Ancak geri dönmedi. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AKUT, AFAD, UMKE ve Büyükayı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaşlı adamı bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.