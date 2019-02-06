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Çipras'ın ruhban okulu ziyareti öncesi güvenlik önlemleri

Gülseli KENARLI - Can EROK / İstanbul Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın İstanbul'da ikinci durağı Heybeliada'da bulunan Ruhban Okulu olacak. Çipras'ın ziyareti öncesinde Heybeliada'da iskeleden itibaren polisin geniş güvenlik önlemi...

Çipras'ın ruhban okulu ziyareti öncesi güvenlik önlemleri

Gülseli KENARLI - Can EROK / İstanbul Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın İstanbul'da ikinci durağı Heybeliada'da bulunan Ruhban Okulu olacak. Çipras'ın ziyareti öncesinde Heybeliada'da iskeleden itibaren polisin geniş güvenlik önlemi aldı. 
Ruhan Okulu'na Çipras'ın programını izlemeye gelen gazeteciler üzerleri aranarak içeri alındı. 
Okul içinde bulunan kilisede ise  Fener Rum Patriği Bartolomeos'un katılımıyla bir ayin düzenlendi. 
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras,  Fener Rum Patriği Bartolomeos eşliğinde Heybeliada Ruhban Okulu'nu gezecek, buradaki kütüphane ve kilisede incelemelerde bulunacak. Çipras, Bartolomeos ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek.

(FOTOĞRAF)

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