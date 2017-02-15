Çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yaptı

ADAPAZARI (Sakarya), () - ADAPAZARI'nda, çıplak fotoğraflarını çektiği 51 yaşındaki E.B'ye şantaj yaparak yüksek miktarda para istediği iddia edilen 34 yaşındaki Çetin Y. gözaltına alındı.

Adapazarı'nda daha önceden tanıştığı E.B'nin çıplak fotoğraflarını çeken Çetin Y. bu fotoğrafları telefonunda sakladı. Evli ve bir çocuk babası Çetin Y., 6 ay önce yanına gittiği E.B.'ye fotoğrafları göstererek yüksek miktarda para talep etti. Kendisi de evli ve bir çocuk babası olan E.B. parayı vermemesi halinde fotoğrafları internet ortamında yayınlayacağını söyleyen Çetin Y.'yi polise bildirdi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Çetin Y.'yi takibe aldı. Polis yaptığı teknik takip sonucu yerini tespit ettiği Çetin Y.'yi yakalamak için operasyon düzenledi. Şüpheli Adapazarı Çökekler Mahallesi'nde dolmuştan indiği sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Sorguya alınmak üzere polis merkezine götürülen zanlının şantaj, uyuşturucu madde ticareti ve tehdit suçlarından 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve uzun bir süredir firari olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çetin Y. adliyeye sevk edildi.

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