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Cipe arkadan çarptı, kaskı cipin içine düştü

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()- ŞİŞLİ Piyalepaşa Bulvarı'nda, moto kuryelik yapan bir kişi, trafik yüzünden duran lüks cipe arkadan çarptı. Hafif şekilde yaralanan moto kurye yola savrulurken, kafasından çıkan kaskı da cipin...

Cipe arkadan çarptı, kaskı cipin içine düştü

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()- ŞİŞLİ Piyalepaşa Bulvarı'nda, moto kuryelik yapan bir kişi, trafik yüzünden duran lüks cipe arkadan çarptı. Hafif şekilde yaralanan moto kurye yola savrulurken, kafasından çıkan kaskı da cipin içine düştü.

Olay, Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan yönünde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BA 7801 plakalı lüks cipin sürücüsü, trafiğin yoğunlaşması nedeniyle sağ şeritte durdu. Bu sırada, aynı yöne giden moto kurye Ayhan Öztürk, kullandığı 39 BE 738 plakalı motosikletle cipe arkadan çarptı.

KASKI CİPİN İÇİNE DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisiyle moto kurye Öztürk, motosikletiyle birlikte yere savrulurken, kafasından çıkan kaskı ise cipin kırılan arka camından içeri girdi. Bu sırada hasta nakli yapan özel ambulans çalışanları kazayı görerek yardıma koştu. Üşümesin diye yaralının altına kendi montlarını seren sağlık görevlileri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Hafif şekilde yaralandığı öğrenilen moto kurye Öztürk, müdahale sırasında iş arkadaşlarını cep telefonuyla arayarak kazayla ilgili bilgi verdi.

Ayhan Öztürk, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ambulansına konularak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Çağlayan yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

(FOTOĞRAFLI) 

 

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