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Cinsiyet değişimi ameliyatı sonrasında hayatını kaybetti

DENİZLİ'de oturan ve cinsiyet değiştirmek için İstanbul'da H.A., isimli bir doktora  ameliyat olan 27 yaşındaki B.Y., iddiaya göre geçirdiği operasyondan saatler sonra hayatını kaybetti. B.Y.'nin cenazesi ailesi tarafından alındıktan sonra...

Cinsiyet değişimi ameliyatı sonrasında hayatını kaybetti
DENİZLİ'de oturan ve cinsiyet değiştirmek için İstanbul'da H.A., isimli bir doktora  ameliyat olan 27 yaşındaki B.Y., iddiaya göre geçirdiği operasyondan saatler sonra hayatını kaybetti. B.Y.'nin cenazesi ailesi tarafından alındıktan sonra Bursa'da toprağa verildi.
Denizli'de oturan ve Denizli LGBT üyesi olan Beren Yıldız, iddiaya göre cinsiyet değiştirmek için İstanbul Kadıköy'de H.A., isminde bir doktora başvurdu. 10 Mayıs'ta İstanbul'a giden B.Y., 11 Mayıs Perşembe günü Kadıköy'de özel bir hastanede ameliyat oldu. Ameliyattan birkaç saat sonra uyanan B.Y. aynı gün solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. B.Y.'nin cenazesi, ailesi tarafından alınarak Bursa'da defnedildi. B.Y.'nin ailesinin ameliyatı yapan doktor hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
Bu arada B.Y.'nin arkadaşları sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak yaşanan olayı duyurdu. Paylaşımlarda, ''Arkadaşlar şimdi aldığım habere göre Denizli'de yaşayan trans arkadaşımız B.Y., H.A.'ya yaptırmakta olduğu Putka (vajina) ameliyatından sağ çıkamayarak vefat etmiştir. Camiamızın başı sağolsun'' sözleri yer aldı. 

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