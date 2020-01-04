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SARIKAMIŞ Harekatı'nın 105'inci yılında kahraman ecdad anısına yapılan şehit heykellerinin açılışı-2
Cinsel taciz ve gasp şüphelisi yakalandı (2)
TUTUKLANDI Eskişehir'de, sosyal medya üzerinden tanıştığı kadına cinsel tacizde bulunduktan sonra cep telefonunu ve parasını gasbeden Ramazan D. (26) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GENEL 04.01.2020, 17:43
TUTUKLANDI
Eskişehir'de, sosyal medya üzerinden tanıştığı kadına cinsel tacizde bulunduktan sonra cep telefonunu ve parasını gasbeden Ramazan D. (26) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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