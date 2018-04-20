Cinsel istismarla ilgili her şey bir kitapçıkta toplandı

İSTANBUL, ()-CİNSEL istismar vakalarının son yıllarda hızla arttığını ve ebeveynlerin bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadığını belirten Altınbaş Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü Öğretim Üyesi Barış Tuncer, üniversite bünyesinde 11 sayfalık bir kitapçık hazırladı.

Altınbaş Üniversitesi internet sitesinde yer alan kitapçıkta, cinsel istismar nedir, çocukların cinsel istismara uğramalarının nedenleri nelerdir, cinsel istismarın belirtileri neler, çocukta bir cinsel istismar şüphesi varsa o çocuğa nasıl yaklaşılmalı, cinsel istismar vakası söz konusuysa neler yapmak gerekir gibi bilgiler yer alıyor. Ebeveynler ve öğretmenlerin cinsel istismar konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını anlatan Barış Tuncer, "Akademik terimler içermeyen basit dille bir kitap hazırladık. Bunu öğretmen ve velilerin kullanımına sunduk. Üniversitemizin sitesine giren herkes, okuyup bilgi sahibi olacak. Böyle bir sosyal sorumluluk projesi. Kitapçığa ulaşmak isteyenler internet sitemizden indirip bu konuda bilgi sahibi olabilecekler" dedi.

"ÇOCUKLAR SEVGİYE İHTİYAÇ DUYUYOR"

18 yaşına kadar herkesin çocuk olduğunu hatırlatan Barış Tuncer, çocuğun bir yetişkin tarafından cinsel doyum amaçlı kullanılmasını 'cinsel istismar' olarak tanımladıklarını belirtti. Çocukların sevgiye ihtiyaç duyduklarına dikkat çeken Tuncer, "Cinsel istismar, bir tecavüz vakası olmak zorunda değil. Cinsel içerikli konuşmalar, yazışmalar, şakalaşmalar, çocuğa cinsel içerikli bir şakanın yapılması, ensest, tecavüz bunların hepsi cinsel istismar. Çocukların cinsel istismara uğramalarının nedenlerinden biri ilgi ve sevgi ihtiyacı. Çocuklar ilgi ve sevgiye muhtaç varlıklar. Anne ve baba gereken sevgi ve ilgiyi göstermezse bunun bir başkası tarafından suiistimal edilmeyeceğinin garantisi yok. Çocuklar ergenlik dönemi öncesi cinsellikle ilgili konulara özellikle merak duyuyor ve öğrenmek istiyorlar. Çocuğun cinsel eğitimi şart" diye konuştu.

CİNSEL İSTİSMAR BELİRTİLERİ

Cinsel istismara uğrayan bir çocukta bir takım belirtiler görüldüğünü ifade eden Tuncer, şöyle devam etti:

"Bunlar akla hemen cinsel istismar belirtilerini getirmemelidir. Ama bunlar başka hiçbir neden olmadan ortaya çıkıyorsa, tekrar ediyorsa, tedavi ve yardım girişimlerine rağmen sürekli hale geldiyse anne, baba ve öğretmenler o zaman cinsel istismardan şüphelenebilirler. Çocuğun yaşından beklenmeyecek şekilde cinsellikle ilgili konulara ilgi duyması, merak duyması, cinselliğe ilişkin bilgi sahibi olma, cinsel söylem ve davranışlarda bulunması, oyunlarında yaşıyla uyumlu olmayan cinsel içeriklere yer vermesi belirtiler arasında yer alır."

ANNE VE BABALARA TAVSİYELER

Ailelerin cinsel istismar durumunda çocuk ruh sağlığı uzmanından yardım almaları gerektiğine dikkat çeken Tuncer, onlara düşen en büyük görevin, çocuğun cinsel istismara uğramasını engellemek olduğunu anlattı. Anne ve babaların çocuklarını gelişim düzeyi ve yaşlarına uygun bilgilendirmeleri gerektiğini vurgulayan Tuncer, "Aileler, ne yapacaklarını bilmeyebilirler, konuşmaktan çekiniyor olabilirler. Bu konuda kitaplar var, o kitaplardan yararlanıp çocuklarıyla konuşabilirler. Çocuk ve ruh sağlığı uzmanı ile konuşup çocuklarına yardımcı olabilirler. Çocuklarımıza 'büyükler ne söylüyorsa doğrudur' bunu öğretiyoruz. Bu doğru değil yetişkinler çocuktan doğru olmayan şeyler de isteyebilirler. 'Senden yapmak istemediğin bir şey istendiğinde bunu geri çevirebilirsin hayır diyebilirsin' çocuklara bunu öğretmeliyiz" ifadelerini kullandı. Kitapçığa, Altınbaş Üniversitesi’nin web sitesindeki adresinden ulaşılabilir.

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