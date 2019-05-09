'Cinsel istismara maruz kalan çocuğa panik ya da kaygı yaşatmayın'

DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi(PAÜ) Eğitim Fakültesi'nde düzenlenen 'Çocuk İstismarı' konulu panelde konuşan Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Özgüngör, çocuğun cinsel istismara maruz kalması durumunda sakin olunup, çocuğa panik ya da kaygının yansıtılmaması gerektiğini söyledi.Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi'nde, Genç Eğitimciler Topluluğu tarafından 'Çocuk İstismarı' konulu konferans düzenlendi. Konferansa PAÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Özgüngör konuşmacı olarak katıldı. Öğretim üyeleri ve görevlileri ile öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansta Prof. Dr. Özgüngör, çocukların cinsel istismara maruz kalmaları durumunda aile, çevre ve eğitimcilerin neler yapması gerektiği ile ilgili bilgiler verdi. Prof. Dr. Sevgi Özgüngör, çocuğun cinsel istismara maruz kalması durumunda sakin olunup, çocuğa panik ya da kaygının yansıtılmaması gerektiğini söyledi. Böyle bir durumda yapılması gereken davranışları anlatan Prof. Dr. Özgüngör, şöyle dedi:"Kızgınlık, utanç ya da şok tepkisi göstermeyin. Çocuğun kendini rahat hissetmesine yardımcı olun. Rahat konuşabileceği, sessiz, özel ve onun aşina olduğu bir yer seçin. Çocuğun suçunun olmadığını açıkça belirtin. Çocuğu konuşmaya ya da anlatmak istemediği şeyleri anlatmaya zorlamayın. Çocuğu sorgulamayın 'Nerede oldu? Nasıl oldu? Sen ne yaptın? Niye oradaydın? Neden?' diye sormayın. 'Neden onunla gittin?', 'Niye sana bunu yaptı?' gibi cümleler kurmayın. Bu zaten anlamlandırmakta zorlandığı deneyimleri konusunda kafasının iyice karışmasına neden olacaktır. Çocuğu yönlendirecek ya da hafızasını etkileyecek, 'Seni zorladı mı?', 'Konuşmamanı mı söyledi?', 'Dokundu mu?' gibi sorular da sormayın. Sadece ne olduğunu tam olarak anlatmasını bekleyin. Eğer yaralanmış ise yaralarını göstermeye zorlamayın. Ona inanmadığınızı ima etmeyin ya da söylemeyin. Çocuğa karşı dürüst olun. Eğer mahkeme ya da benzeri sorunlar varsa, aileden uzaklaşma olasılığı gibi, 'hiçbir şey olmayacak' demeyin. Çocuğun sizden ne beklediğini ve ne istediğini öğrenmeye çalışın. Durumun ciddiyetine göre destek alın."

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