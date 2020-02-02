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Çinliler güvenilir maske tercih ediyor

GENEL 02.02.2020, 08:37
Çinliler güvenilir maske tercih ediyor

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, ()- İZMİR'de, maske üretimi yapılan firmanın ortağı Fatih Arpacı, Çin'de ortaya çıkan 'koronavirüs' nedeniyle ülkeden ilk kez maske talebi aldıklarını belirterek, "Çin Avrupa'nın da en büyük tedarikçisi, ancak virüs nedeniyle stoklar tükendi. 1 hafta içinde 200 milyona yakın sipariş aldık. Bizim maskelerimizi tercih etmelerinin nedeni Türkiye her zaman güvenilir bir üretici olmuştur" dedi. 
Çin'in Vuhan kentine ortaya çıkan 259 kişinin yaşamını yitirdiği 'koronavirüs' salgını nedeniyle Türkiye'deki maske satışları ve ihracatı arttı. İzmir'de ürün takip sistemine bağlı Sağlık Bakanlığı onaylı sadece maske ve bone üretimi yapan medikal firmanın ortağı Fatih Arpacı, Çin'den gelen taleplere yetişmekte zorlandıklarını söyledi. Daha önce hiç Çin ile ticaret yapmadıklarını ilk siparişi ise geçen pazartesi aldıklarını söyleyen Arpacı, 180 bin maske için ilk teslimatı yapacaklarını belirtti.
Risk gruplarına göre birbirinden farklı türlerde maskeler ürettiklerini belirten Arpacı, "Lastikli ve bağcıklı ile 2 katlı, 3 katlı ve filtreli olmak üzere farklı maske çeşitleri var. Risk grubu yüksek ise kullanılması gereken maskeler değişir. Firma olarak üretimimizin yüzde 10'unu ihraç eder, yüzde 90'ınını ise iç piyasaya sunardık. Fakat Çin'deki 'koronavirüs' nedeniyle 1 hafta içinde 200 milyona yakın sipariş aldık. Bunu karşılamak bizim için de mümkün değildi. Peyderpey göndereceğiz" dedi.
Hiç beklemedikleri ülkelerden talepler geldiğine dikkat çeken Fatih Arpacı, Srilanka, Malezya, Polonya, Hollanda, İtalya hatta ABD'nin bunlardan bazıları olduğunu dile getirdi.
'MASKELERİMİZİ TERCİH ETMELERİNİN NEDENİ TÜRKİYE GÜVENİLİR BİR ÜRETİCİ'
Çin'in büyük bir üretici olduğunu ve virüsün görüldüğü Vuhan bölgesinin tek kullanımlık ambalaj üretiminde lider olduğunu anlatan Fatih Arpacı, şunları söyledi:
"Çin Avrupa'nın da en büyük tedarikçisi. Bizim onlarla rekabet şansımız düşüktü. Daha önce Çin ile hiç ticaret yapmadık. İlk sipariş geçen pazartesi geldi. İlk teslimat olan 180 bin tane maskeyi uçak kargo ile yapacağız. Bizim maskelerimizi tercih etmelerinin nedeni Türkiye her zaman güvenilir bir üretici olmuştur. Anlaşmalar ve iş hakları yerine getirildiği gibi güçlü üreticiyiz. Avrupa'da tahminime göre bizim gücümüzde bir üretici yok. 3- 4 firma var Türkiye'de bu işi yapan ve gününde zamanında aynı ölçüde ürünleri teslim edebilme kapasitesine sahibiz."
'FİLTRELİ MASKELER DAHA KORUYUCU'
Çin'de virüs nedeniyle stokların tükendiğini belirten Arpacı, bir maskenin günde 3- 5 kez değiştirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Çin nüfusu göz önünde bulundurulduğunda 1 milyar kişi 4 kez değiştirse, 4 milyar maske yapar. 300 milyon kişi maske değiştirse 900 milyon maske yapar. Bunu da Çin'in bir seferde üretmesi çok mümkün değil. İlk siparişimiz 3 günde ellerine ulaşır" dedi.
Özellikle filtreli maskelerin en güvenilir olduğunu anlatan Arpacı, kalite belgesi olan filtreli maskelerin kullanılması yönünde uyarılarda bulundu. Arpacı, "Maskelerin koruyucu özelliği olmalı. 3 katlı olmalı. Filtreli maskelerin yüzde yüz olmasa da koruyuculuk özelliği fazladır" ifadelerini kullandı.

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