Çinliler, Edirne'yi keşfe geldi

EDİRNE Belediyesi ile bir turizm firmasının iş birliğiyle Çinli 13 tur operatörü ve seyahat acentesi temsilcisi kente geldi.

Belediye ve turizm firmasının davetlisi olarak kente gelen Çinli 13 tur operatörü ve seyahat acentesi temsilcisini, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ağırlayarak, şehir hakkında bilgi verdi. Başkan Gürkan, tarihi, kültürü ve dokusuyla Edirne'nin İstanbul ve Antalya'dan sonra en çok turist çeken üçüncü şehir olduğunu söyledi. Gelecek 5 yıl boyunca hedeflerinin Edirne'ye gelen turist sayısını 10 milyona çıkarmak olduğunu dile getiren Gürkan, özellikle kültür turizmi alanında ilerlemek istediklerini belirtti.

Bu yıl yeni destinasyonlarla Edirne'ye gelen turist sayısının çok daha fazla artacağını ifade eden Gürkan, Çin'in de muhteşem bir tarih ve kültüre ev sahipliği yapan ülke olduğunu dile getirdi. Gürkan, "Çin gerçekten muhteşem bir tarihe ve kültüre sahip bir ülke. Çinlilerle kültür konusunda bakışımız ve hassasiyetimizi birbirimize çok yakın olarak görüyorum. Çünkü bir ülkeyi, bir şehri ve milleti gelecek yüzyıllara taşıyacak olan yaptığınız yollar, parklar değildir. Bunun için kültürünüze, tarihinize ve geleneklerinize sahip çıkıp, onları çocuklarınıza, sizden sonraki kuşaklara öğretmeniz ve tanıtmanız gerekmektedir. Bu açıdan birçok noktada ortak baktığımızı düşünüyorum. En son yasak şehre gittiğimde kendimi gerçekten dünyanın merkezinde hissetmiştim. Edirne'mize tekrar hoş geldiniz. Sizleri burada görmekten ve misafir etmekten mutluyum" dedi.

Turizm firması sahibi Sibel Eronç da Edirne'nin Çin'de bilinen bir şehir olduğunu belirterek, "Edirne'nin çok güzel bir konumu var. Öncelikle bir geçiş noktası Avrupa ile Asya arasında. Öte yandan, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'yi içeren çok önemli bir konuma haiz. Onlar da bunun farkında. Burada da bunu görecekler. Dolayısıyla Edirne önem vermemiz gereken bir şehir. Türkiye sadece Kapadokya'dan müteşekkil değil. Biliyorsunuz özellikle Uzak Doğu için Kapadokya ağırlıklı gitti bugüne kadar. Burası geçiş noktası olduğu ve Yunanistan'la da bağlantıyı çok rahat kurabileceğimiz için, kültürü de çok rahat tanıtabileceğimiz için çok ilgi çekici geldi Çin'e. Ben Edirne'nin bu yıldan başlamak üzere önümüzdeki ilk 5 yılda çok fazla Çinli alacağından eminim" diye konuştu.

'EDİRNE, ÇİNLİLER İÇİN DESTİNASYON NOKTASI OLACAK'

Edirne'nin de içinde bulunduğu Yunanistan'ın Evros bölgesini kapsayan turizm destinasyonu oluşturduklarını ifade eden Eronç, "Aynı yolu gidip gelmek turizmde pek cazip değildir. Hele ki Çinliler sıkılır, devamı gelen bir gezi isterler. Bu nedenle de Yunanistan'a bağlama planımız var. Buradan da Yunanistan'a geçecekler ve Evros bölgesini gezecekler. Orestiadan, Dimetoka, Sufli, Dedeağaç ve Selanik'ten İstanbul'a geri dönecekler. Aslında burada Edirne'nin de içinde bulunduğu bir destinasyon oluşturuyoruz şu anda. Edirne zaten çok güzel bir şehir, sadece Çinlilerin alışması gerekiyor" dedi.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, Çinli ziyaretçilere Atatürk'ün 1930 yılında Edirne'de 4 gece konakladığı, belediye binasındaki müzeye dönüştürülen odasını gezdirdi. Odayı gezen Çinliler, Atatürk'ün Edirne'de kaldığı dönemde kullandığı eşyaları yakından inceleyerek bol bol fotoğraf çekti.



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