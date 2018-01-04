Çinli yapım ekibi, Kerimoğlu Yörük Çadırı'nı ziyaret etti

FETHİYE (Muğla), () - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, bir yarışma programı için çekim yapmaya gelen Çinli yapım ekibi, Yörük kültürünü yansıtan Kerimoğlu Yörük Çadırı'nı gezdi. 10 Ocak'ta Fethiye çekimleri yapılacak olan Survivor benzeri program için inceleme yapan ekip, gördükleri kültürel zenginlik ve sıcak konukseverliğe hayran kaldıklarını söyledi.

Çin'de yayın yapan ve bir milyar izleyicisi olduğu belirtilen Zhejıang TV'nin '24 saat' adlı yarışmasının Fethiye çekimleri için geriye sayım sürerken, ilçede renkli görüntüler de başladı. Çekimler için gelen Çinli yapım ekibi Fethiye'deki, Türkiye'nin en güzel kumsalları arasında gösterilen Çalış'ta, Kerimoğlu Yörük Çadırı'nı ziyaret etti. Ekip, Türkmen ve Fethiye kültürüne ait bilgiler aldı. Yörük Çadırı'nda Çinliler ile bir araya gelen Fethiye Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ramazan Kıvrak ve Seydikemer Yörük Türkmen Derneği Başkanı İsmail Uzunoğlu konuklarına Yörük kültürünü anlattı.

ÇİNLİLER'E TEKE ZORTLATMASI

Seydikemer Yörük Türkmen Derneği Başkanı İsmail Uzunoğlu, Yörük kültürünü tanıtmak için Yörük kıyafetlerini giydi ve hem sazı hem de sözüyle tanıtım yaptı. Daha sonra ise Ramazan Kıvrak ve diğer Fethiyeli Yörükler, teke zortlatması oyunu ile Çinlileri şaşırttı. Çinli ekipte yer alan kadınlar, Yörük kadınların kıyafetlerini de çok beğendiklerini ve Fethiye'de olmaktan büyük keyif aldıklarını söyledi.

Gördükleri kültürel zenginlik ve sıcak konukseverliğe hayran kalan Çinli ekibin, 10 Ocak Çarşamba gününe kadar çekim yapacakları alanlarla ilgili bilgi toplamaya devam edeceği öğrenildi.



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