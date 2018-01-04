Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı
CHP'li başkan görevden uzaklaştırıldı
Can Topsakal istifa etti
Can Topsakal istifa etti
Hakan Atilla beş ithamdan suçlu bulundu
Jüri, Hakan Atilla'yı beş ithamdan...
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Bank Asya hissedarlarına operasyon

Çinli yapım ekibi, Kerimoğlu Yörük Çadırı'nı ziyaret etti

FETHİYE (Muğla), () - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, bir yarışma programı için çekim yapmaya gelen Çinli yapım ekibi, Yörük kültürünü yansıtan Kerimoğlu Yörük Çadırı'nı gezdi. 10 Ocak'ta Fethiye çekimleri yapılacak olan Survivor...

Çinli yapım ekibi, Kerimoğlu Yörük Çadırı'nı ziyaret etti

FETHİYE (Muğla), () - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, bir yarışma programı için çekim yapmaya gelen Çinli yapım ekibi, Yörük kültürünü yansıtan Kerimoğlu Yörük Çadırı'nı gezdi. 10 Ocak'ta Fethiye çekimleri yapılacak olan Survivor benzeri program için inceleme yapan ekip, gördükleri kültürel zenginlik ve sıcak konukseverliğe hayran kaldıklarını söyledi.
Çin'de yayın yapan ve bir milyar izleyicisi olduğu belirtilen Zhejıang TV'nin '24 saat' adlı yarışmasının Fethiye çekimleri için geriye sayım sürerken, ilçede renkli görüntüler de başladı. Çekimler için gelen Çinli yapım ekibi Fethiye'deki, Türkiye'nin en güzel kumsalları arasında gösterilen Çalış'ta, Kerimoğlu Yörük Çadırı'nı ziyaret etti. Ekip, Türkmen ve Fethiye kültürüne ait bilgiler aldı. Yörük Çadırı'nda Çinliler ile bir araya gelen Fethiye Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ramazan Kıvrak ve Seydikemer Yörük Türkmen Derneği Başkanı İsmail Uzunoğlu konuklarına Yörük kültürünü anlattı.
ÇİNLİLER'E TEKE ZORTLATMASI
Seydikemer Yörük Türkmen Derneği Başkanı İsmail Uzunoğlu, Yörük kültürünü tanıtmak için Yörük kıyafetlerini giydi ve hem sazı hem de sözüyle tanıtım yaptı. Daha sonra ise Ramazan Kıvrak ve diğer Fethiyeli Yörükler, teke zortlatması oyunu ile Çinlileri şaşırttı. Çinli ekipte yer alan kadınlar, Yörük kadınların kıyafetlerini de çok beğendiklerini ve Fethiye'de olmaktan büyük keyif aldıklarını söyledi.
Gördükleri kültürel zenginlik ve sıcak konukseverliğe hayran kalan Çinli ekibin, 10 Ocak Çarşamba gününe kadar çekim yapacakları alanlarla ilgili bilgi toplamaya devam edeceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,