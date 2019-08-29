Çinli öğrencilerin yamaç paraşütü keyfi

TÜRK Hava Kurumu (THK) ve Uluslararası Hava Öğrenci Mübadelesi Teşkilatı (IACE) iş birliğiyle Eskişehir'e gelen, 17- 22 yaşlarındaki Çinli 8 öğrenci, 1 haftalık teorik eğitimin ardından 250 metre yükseklikten yamaç paraşütü atlayışı yaptı. Öğrencilerin grup lideri Zhu Xiujie (28), "Çok güzel, ilginç ve heyecan vericiydi. Böyle uçuşlar için şansım olsaydı Çin'e döndüğümde de devam etmek isterdim" dedi.

THK ve IACE iş birliğiyle Çin'in farklı şehirlerinde yaşayan, 17- 22 yaşlarındaki 8 öğrenci, yamaç paraşütü eğitimi almak için Eskişehir'e geldi. THK'nın İnönü ilçesinde bulunan Türkkuşu Havacılık Merkezi'nde 1 haftalık teorik yamaç paraşütü eğitimi alan Çinli öğrenciler; hava kontrolü, yamaç paraşütü katlama, toplama ve kontrolü ile güvenli iniş tekniklerini öğrendi. Öğrenciler, pratik eğitimlerini ise yaklaşık 250 metre yüksekliğindeki tepelerden atlayış yaparak, tamamladı. Eğitmenler eşliğinde sorunsuz atlayış gerçekleştiren öğrenciler, İnönü manzarasında uçuşun keyfini çıkardı. Havada heyecan yaşayan öğrencilerin uçuş anları da aksiyon kamerasıyla anbean kaydedildi.

'TÜRK HAVACILIĞINI TANITMAYA ÇALIŞIYORUZ'

THK eğitmeni Mevlüt Hoyraz, Çinli öğrencilerin yamaç paraşütü eğitimi almasının pilot uygulama olduğunu söyledi. Öğrencilerin 1 haftalık eğitimlerinin ardından atlayış yaptığını kaydeden Hoyraz, "Çinli öğrenciler eğitimlerinin ardından atlayış yapacak duruma geldi. Bugün itibarıyla uçuşlarını başlattık. İlk kez böyle bir faaliyet yapıyoruz. Oldukça başarılı görünüyor. Çok istekli ve başarılılar. Bu program kapsamında hava öğrencilerini yurt dışına göndererek, dışarıdan bilgi edinmelerini, yabancı öğrencilerin ise ülkemize gelip, Türk havacılığını tanımalarını sağlamaya çalışıyoruz. Çinli öğrencilerin Türkiye'ye gelişleri ve eğitimleri pilot bir uygulama. İlerleyen yıllarda inşallah geliştirerek uygulamaya devam edeceğiz. Ülkemizin gerek coğrafi koşulları gerekse eğitim potansiyeli yamaç paraşütü alanında çok başarılı. Bu durum Uluslararası Havacılık Federasyonu'na gönderdiğimiz pilot kayıtlarında da zaten çok net bir şekilde görülüyor. Federasyonun vazgeçilmez bir üyesiyiz. İlişkilerimiz çok güzel. Bu kapsamda Çin'in talebini doğal buluyorum" diye konuştu.

Eğitmenlerden Arif Kemal Buhara da öğrencilerin kendi dillerinde ve görsel olarak çeşitli simülatörlerle eğitim aldıklarını aktararak, "Yamaç paraşütü başlangıç eğitim programımıza tabi oldular. Eğitimde yöntem zenginliğine giderek gerek görsel gerekse kendi dillerinde videolar ve eğitim simülatörlerimizle çalışmalarımızı sürdürdük. Kendileriyle iletişim kurmak için Çince temel terimleri de öğrendik. 'Koş, hızlı koş, sağ freni çek' gibi terimleri hem Türkçe hem İngilizce hem de Çince iletişim kurabiliyoruz. Beklediğimizin üzerinde başarı gösterdiler. Öğrendiğimiz kadarıyla kendileri zaten Çin'de seçilmiş öğrenciler" dedi.

'TÜRKİYE'DE OLMAK BÜYÜK FIRSAT'

Çinli öğrencilerin grup lideri Zhu Xiujie, Türkiye'de bulunmalarının kendileri için büyük fırsat olduğunu belirterek, "Türkiye'yi çok sevdim. Çok güzel ve ilgi çekici bir ülke. Benim dışımda diğer öğrenciler de Türkiye'yi çok sevdiler. Yaklaşık 2 hafta buradayız. Uçuşumuz çok güzeldi. Pek çok Çinli böyle bir fırsatı yakalayamaz. Çin'deki öğretmenlerimiz de bizim bu noktaya gelmemiz için çok çaba harcadı. Uçuş sırasında hissettiklerimiz tarif edilebilenin ötesinde. Çok güzel, ilginç ve heyecan vericiydi. Böyle uçuşlar için şansım olsaydı, Çin'e döndüğümde de buna devam etmek istiyorum" diye konuştu.



