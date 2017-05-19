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Çinli Mühendis müslüman oldu

Ahmet ILGAZLI/GÖNEN (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Gönen ilçesinde bir enerji firmasında 2 yıldır çalışan Çinli Mühendis 29 yaşındaki Chengkun Song Müslüman oldu. Gönen İlçe Müftülüğüne başvuran Müslüman olmak istediğini söyleyen...

Çinli Mühendis müslüman oldu

Ahmet ILGAZLI/GÖNEN (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Gönen ilçesinde bir enerji firmasında 2 yıldır çalışan Çinli Mühendis 29 yaşındaki Chengkun Song Müslüman oldu.
Gönen İlçe Müftülüğüne başvuran Müslüman olmak istediğini söyleyen Chengkun Song için, İlçe Müftüsü Şaban Apaydın tarafından ihtida (Müslüman olma) töreni düzenlendi. Chengkun Song, Çarşı Camisi İmam Hatibi İlhan Can ve Gönenli Mehmet Efendi Camisi İmam Hatibi Rafet Avcı şahitliğinde kelime-i şahadet getirerek Müslüman oldu.
Ahmed Suad adını seçen Çinli Mühendise Gönen İlçe Müftüsü tarafından İhtida Belgesi, Kur'an-ı Kerim ve İslam ilmihali hediye edildi. Tören sonrası konuşan Song, “İslamiyet hakkında araştırmalar yaptım ve Müslümanların güvenilir olduğunu gördüm. Burada yaşadığım günler ve ortamdaki ilişkilerimin ve bana gösterilen ilginin de İslamiyeti seçmemde önemli rolü oldu” dedi.

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