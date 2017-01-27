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Çini sanatı Şehzadeler'de hayat buldu

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, ()-MANİSA'nın Şehzadeler İlçesi'nde Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı çini kursunda üretilen eserler, beğeni topladı. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı çini kursuna katılanlar, usta öğretici Nalan...

Çini sanatı Şehzadeler'de hayat buldu

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, ()-MANİSA'nın Şehzadeler İlçesi'nde Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı çini kursunda üretilen eserler, beğeni topladı.
Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı çini kursuna katılanlar, usta öğretici Nalan Şerment'ten aldıkları eğitimle çini üretimi gerçekleştirdi. 1000 yıllık geçmişe sahip çini sanatını gelecek nesillere taşıyan kursiyerlerin elinden çıkan eserler beğeni topladı. Geçmişte genellikle cami, köşk, saray, çeşme, türbe gibi mimari yapıların iç ve dış süslemelerinde kullanılan çini sanatı, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi'nde duvara asılacak birçok süs objesinin birbirinden renkli desenlerden oluşan süslemelerinde şekillendi. Çiziminden, fırında yapımına kadar tüm işlemleri kendileri yapan kursiyerler, ortaya çıkardığı ürünler ile çini sanatı ustalarını aratmadı.
KAHVEHANEDE OTURANLARA ÇAĞRI
Çini kursu usta öğreticisi Nalan Şerment, evde oturan ve kahvehanede boş vakit geçiren emeklilere kursa katılmaları yönünde çağrı yaptı. İsteyen kursiyerlerin ürünü satarak gelir elde edebileceğini, isteyenlerin ise evinde dekor olarak kullanabileceğini kaydeden Şerment, "Çini kursu veriyorum ve yaklaşık 20 kursiyerim var. Kursiyerlerimden beşi erkek. Erkeklerin de ilgi gösterdiği bir kurs. Geleneksel çiniyi günümüze modernize ediyoruz. Sıcak ve güzel bir ortamda yapıyoruz. Haftada 2 gün arkadaşlarımız kursa gelerek çalışmalarını yapıyorlar. Kursumuza gelenlerin çoğunluğu emekli kursiyerlerden oluşmaktadır. Emekli erkek arkadaşlarımız gidip kahvehanede vakit geçireceklerine kurslarımıza gelip güzel bir şekilde vakit geçirsinler" diye konuştu.
Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca ise topluma faydalı olabilecek kursları açtıklarını belirterek, gayretlerinden dolayı tüm kursiyerleri gayretlerinden dolayı tebrik ettiklerini söyledi.

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