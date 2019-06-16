Çine'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

Bahattin ALBAYRAK/ÇİNE (Aydın), ()- AYDIN’ın Çine ilçesine bağlı Kuruköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı mahallelerde su baskınları yaşandı.

Çine ilçesinin Kuruköy Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle dereler taştı. Ekili araziler su altında kaldı. Sokaklar suyla doldu. Vatandaşlar her şiddetli yağış ile birlikte yaşadıkları sel felaketinin yaşanmaması için Kazancı Çayı’nın ıslah edilmesini istedi. Yağan her yağmur sonrası aynı manzaranın yaşandığını belirten mahalle sakinlerinden Sunay Kara, "Şiddetli yağan yağmurlar sonrası hep bu manzarayla karşılaşıyoruz. Sel felaketleri ile baş başa kalıyoruz. Sel suları arazilerimizde, tarlalarımızda, bahçelerimizde ekili ne varsa alıp götürüyor. Ekonomik açıdan da zarara uğruyoruz. Devlet Su İşleri, belediye, muhtarlık hiç kimse sel felaketleri karşısında yardımcı olmuyor. Yardım eli uzatmıyorlar. Zararlı çıkan hep bizler oluyoruz. Kazancı Deresi’nin alt kısmı ıslah edildi, ancak asıl taşkının yaşandığı yer hala çözüm bekliyor. Soruna kalıcı çözümler bulunmasını istiyoruz” dedi.

Saliha Kara ise, "Bizler yıllardır hep bu aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Yağan yağmurlar sonrasında çiftçilerimizin tüm emekleri sular altında kalıyor. Neden bu soruna çareler bulunmuyor. Bizler buna çare ve çözüm bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.

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