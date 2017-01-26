"Cindy" adlı köpeğin dövülmesine dava açıldı

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,() Sarıyer Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki "Cindy" adlı köpeğin geçtiğimiz yıl dövülerek kafatasının kırılmasına ilişkin, rehabilitasyon merkezinde görevli 2 kamu görevlisi hakkında “Görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Cindy'i döven Adem İnce hakkında da idari para cezası verilmiş, iş akdi sona erdirilmişti.

İSTANBUL BAROSU HAYVAN HAKLARI BÜROSU SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU



"Cindy" isimli Golden Retriever cinsi bir köpek Sarıyer Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 2016 yılı Nisan ayında feci şekilde dövüldü ve kafatası kırıldı. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Bürosu Avukatları Zeynep Güver ve Özen Erdoğan Baydoğan olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI



Soruşturma sonunda Memur Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Ayhan Akbulut'un Sarıyer Belediyesi Veteriner İşleri Müdür Vekili olduğu, şüpheli Cihan Yaşar'ın da Sarıyer Belediyesi Rehabilitasyon ve Kısırlaştırma Merkezi'nde çalışan işçi ve veteriner hekimlerin denetlenmesi ile çalışma koşullarının kontrol edilmesinden sorumlu olduğu ifade edildi.

GÖREVLERİNİ KÖTÜYE KULLANDIKLARI İDDİA EDİLEDİ



Her iki şüphelinin de kamu görevlisi olduğu ifade edilen iddianamede, taşaron firma personeli Adem İnce'nin 5 Nisan 2016 tarihinde "Cindy" isimli Golden Retriever cinsi bir köpeği döverek kafatasını kırdığı iddia edildi. Aynı gün bu kişi hakkında gerekli idari para cezası uygulanmasının temin için kolluğa haber vermeleri gerekirken görevlilerin gereklerini yapmakta ihmal ve gecikme gösterdikleri ifade edilen iddianamede, görevlerini kötüye kıllandıkları, Adem İnce hakkındaki idari para cezasının da 22 Nisan 2016 tarihinde uygulanabildiği ifade edildi.

ŞÜPHELİLER SUÇLAMAYI REDDETTİ



Ayhan Akbulut ve Cihan Yaşar'ın ifadelerinde gerekli tutanakları tuttuklarını, Adem İnce hakkındaki işlemlerin tamamlanması için bu kişinin izne çıkarıldığı ve tutulan tutanakları Belediye Destek Hizmetleri bölümüne gönderildiğini, Adem İnce'nin de iş akdinin fesh edildiği ve sorumluluklarını yerine getirdiklerini belirttikleri kaydedildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ



İddianamede şüphelilerin “görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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