Cinayete kurban giden Sezgi Kırıt'ın ablasından 'tutuksuz yargılama' tepkisi

ANTALYA'da Sezgi Kırıt'ın (16), 2009'da cinsel istismara uğrayarak öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın tutuksuz yargılanmasına tepki gösteren abla Sevgi Kırıt, mahkeme heyetine, "Adli Tıp raporunu dikkate almayacaksanız niye rapor verdiniz? Toplumu suça teşvik ediyorsunuz" dedi.

Antalya'da 2009 Ağustos ayında evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Sezgi Kırıt'ın cesedi, Isparta'nın Gönen ilçesi Koçtepe köyünde bulundu. Olayla ilgili biri kadın, 3 kişi gözaltına alındı. Daha önce Antalya 6'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve karara bağlanan davada, tutuklu sanıklar Osman Küçük ile Mehmet Mutlu Kurtlar'a ağırlaştırılmış ömür boyu ve 21'er yıl hapis, sanık Emine Karpi'ye ise 28 yıl hapis cezası verildi. Bu karara savcı ve sanık avukatları 'delil yetersizliği' gerekçesiyle itiraz etti. Bölge Adliye Mahkemesi 8'inci Ceza Dairesi, geçen ay görülen duruşmada Osman Küçük, Mehmet Mutlu Kurtlar ve Emine Karpi'yi yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye etti. Başka suçtan tutuklu Osman Küçük, cezaevine geri gönderildi.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 8'inci Ceza Dairesi'nde bugün görülen duruşmaya, 3 sanık ve taraf avukatları katıldı. Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ve Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatları ile birçok sivil toplum kuruluşu yetkilisi duruşmaya katıldı.

ABLANIN TUTUKSUZ YARGILAMA TEPKİSİ

Sezgi Kırıt'ın ablası Sevgi Kırıt, sanıklar hakkında bir önceki duruşmada tutuksuz yargılama kararı verilmesine tepki gösterdi. Mahkeme heyetini eleştiren Sevgi Kırıt, "Yerel mahkemenin 7 celsede inceleyip karar verdiği dosyada siz 2 celsede ne gördünüz de tahliye kararı aldınız. Adli Tıp raporunu dikkate almayacaksanız niye rapor istediniz? Toplumu suça teşvik ediyorsunuz, sonuna kadar gideceğiz" dedi.

Son gelen adli tıp raporunun iddialarını doğruladığına dikkat çeken şikayetçi avukatı Sibel Önder ise "Mahkemenin tahliye kararı hatalıdır. Sanıklar hakkında uyuşturucu temininden de suç duyurusunda bulunulması gerekir. Sanıkların suçu sabittir. Tutuklanmalarına ve cezalandırılmalarına karar verilsin" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, dosyanın aslının Adli Tıp Kurumu'ndan dönüşünün beklenmesi ve sanıkların tutuksuz yargılanmasının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

'ATEŞLERDE YANIYORUM BEN'

Duruşma sonunda, Bölge Adliye Mahkemesi dışında açıklama yapan avukat Sibel Önder, sanıkların tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdi. Sevgi Kırıt ise "Bu ülkede çocuklar için uygulanan kanunlar var. Sadece uygulamayan insanlar var. Bir mahkeme müebbet, diğeri tahliye veriyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de gideceğiz. Kardeşimin hakkını yedirmeyeceğim. Hakimlerin kararını kabul etmiyoruz" dedi.

Sezgi Kırıt'ın annesi Hanife Kırıt da "Bu katiller dışarıda olduğu sürece ateşlerde yanıyorum ben. Sezgi'min yanına gidemiyorum. Böyle adalet mi olur. Dosya istiyorlar, o zaman bekleselerdi. Neden serbest bıraktılar? Onların dışarıda olması bana eziyet. Benim içime biraz su dökmediler" diye konuştu.

KADEM Kurucu Üyesi Pınar Hacıbektaşoğlu ise bu türlü davaların sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.



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