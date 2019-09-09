banner314

banner325

Son Dakika

Cinayet zanlısı milli sporcu ve arkadaşı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, () KADIKÖY'de  kız arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekânından çıkan milli kick boksçu Berke Şahin, kendilerine yan baktıkları iddiasıyla bir kişiyi darp ettikten sonra bıçaklamıştı. Bıçaklanan...

GENEL 09.09.2019, 17:45
Cinayet zanlısı milli sporcu ve arkadaşı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, () KADIKÖY'de  kız arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekânından çıkan milli kick boksçu Berke Şahin, kendilerine yan baktıkları iddiasıyla bir kişiyi darp ettikten sonra bıçaklamıştı. Bıçaklanan Ömer Özdemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili  gözaltına alınan Şahin ve 2 arkadaşı adliyeye sevk edildi. Berke Şahin, Tevfik K., ve Okan C. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden alınarak önce hastanede sağlık kontrolünden geçirildi daha sonra Anadolu Adliyesine getirildi. Savcı, milli sporcu Berke Şahin ve olaya karışan Tevfik K.'yı  tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ederken, Okan C., ise  adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 09 Eylül 2019
İmsak 05:03
Güneş 06:31
Öğle 13:07
İkindi 16:42
Akşam 19:32
Yatsı 20:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0