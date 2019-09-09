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Cinayet zanlısı milli sporcu ve arkadaşı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi
Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, () KADIKÖY'de kız arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekânından çıkan milli kick boksçu Berke Şahin, kendilerine yan baktıkları iddiasıyla bir kişiyi darp ettikten sonra bıçaklamıştı. Bıçaklanan...
GENEL 09.09.2019, 17:45
Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, () KADIKÖY'de kız arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekânından çıkan milli kick boksçu Berke Şahin, kendilerine yan baktıkları iddiasıyla bir kişiyi darp ettikten sonra bıçaklamıştı. Bıçaklanan Ömer Özdemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Şahin ve 2 arkadaşı adliyeye sevk edildi. Berke Şahin, Tevfik K., ve Okan C. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden alınarak önce hastanede sağlık kontrolünden geçirildi daha sonra Anadolu Adliyesine getirildi. Savcı, milli sporcu Berke Şahin ve olaya karışan Tevfik K.'yı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ederken, Okan C., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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