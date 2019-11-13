Cinayet masası eski dedektifi: Atladığı yere baktığımızda ölme ihtimalini çok zayıf görüyorum

Semih ÇALIŞKAN-Güven USTA/İSTANBUL () Karaköy'deki ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken cinayet masası dedektiflerinden emekli polis memuru Mustafa Bayram, Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan ilk raporu değerlendirdi. Bayram, "Bahsedilen ön otopsi raporuyla bu atladığı yere baktığımızda şahsın ayaklarında kırıklar oluşabilir ancak ölme ihtimalini çok zayıf görüyorum" dedi.

Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Adli Tıp Kurumunca hazırlanan ön otopsi raporunda ölümün genel bedensel tramvaya bağlı olduğu ve herhangi bir darp izine rastlanmadığı belirtilirken Le Mesurier'in hayatını kaybettiği Ali Paşa Medresesi Sokağına gelen cinayet masası dedektiflerinden emekli polis memuru Mustafa Bayram, raporu değerlendirdi.

"ATLADIĞI YERE BAKTIĞIMIZDA ÖLME İHTİMALİNİ ÇOK ZAYIF GÖRÜYORUM"

Le Mesurier'in evinin bulunduğu sokağı ve cansız bedeninin bulunduğu yeri inceleyen emekli polis memuru Mustafa Bayram, "Burada ilk etapta anlatılan olay yerinde bu camdan yani 6 metre gibi bir yükseklikten atlama ihtimalinden bahsediliyor. Bahsedilen ön otopsi raporuyla bu atladığı yere baktığımızda şahsın ayaklarında kırıklar oluşabilir ancak ölme ihtimalini çok zayıf görüyorum. Çünkü mesafe çok yakın. Bu mesafeden atlayan bir kişinin düştüğü yer itibarıyla ölme ihtimalini çok zayıf görüyoruz. Onun harici cesedinin bulunduğu yer arasındaki mesafe çok uzun" diye konuştu.

"İLACIN TESİRİYLE ORADA ÖLMÜŞ OLABİLİR"

Le Mesurier'in yere düşmeden önce zehir veya ilaç içme ihtimalinin olabileceğini söyleyen Bayram şunları söyledi:

"Bu düşüş yerlerini gören kameralar var. Eğer şahıs oradan düştüyse ölmeden önce intiharla ilgili zehir veya farklı ilaçlar alarak intihar etmek istemiş olabilir. Ölümü hızlandırmak adına kendini oradan atmışsa düştüğü yerden, bulunduğu yere kadar sürüklenerek gelip, ancak ilacın tesiriyle orada ölmüş olabilir. Oradan atlayıp düştüğü zaman ölme ihtimali zayıf olduğu için bunu söylüyorum."

İNTİHAR Mİ, CİNAYET Mİ?

Le Mesurier'in kanında yapılacak incelemelerin büyük önem taşıdığını ifade eden Eski Cinayet Masası dedektiflerinden emekli polis memuru Mustafa Bayram, "Biz bu işlerde olay cinayet mi, değil mi diye değerlendirebilmemiz için ceset incelendiğinde vücutta bıçak yarası, silah yarası, boğma, darp, şahsın bir başka kişiler tarafından zorla atıldığına dair izler var mı, yok mu bunlarla ilgili çalışma yaparız. Az önce ön otopsi raporunda buna benzer bir bulguya rastlanmadığı söylendiğine geriye ne kalmış oluyor? Acaba bir zehir veya ilaç içip bununla önceden bir intiharı deneyip, denemediği kandaki incelemeler yapıldıktan sonra ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

"DIŞARIDAN HERHANGİ BİRİNİN GELME İHTİMALİ YOK DENECEK ŞEKİLDE"

Le Mesurier'in hayatını kaybetmeden önce gittiği yerlerde de detaylı inceleme yapılması gerektiğini ifade eden Mustafa Bayram şunları söyledi:

Burayı ve şahsın düştüğü yeri görebilecek üç tane kamera var. Polis arkadaşlar bunlarla ilgili çalışmayı mutlaka yapıyordur. Şahsın az önce söylediğim gibi acaba o camdan mı yoksa çatı katından mı kendini attığına dair mutlaka görüntüden şahsın düştüğü yer itibarıyla göreceklerdir. Binanın girişi gayet korunaklı. Buraya dışarıdan herhangi birinin gelme ihtimali yok denecek şekilde. Eğer varsa bunu eşinin bilmesi lazım. Eşi birlikte eve girdiklerini beyan ediyor. Eve gelmeden önce nereye gittiler, nerede yemek yediler, nerede oturdular, burada gidip kaldıkları yerler, oralarda bulunan kamera görüntüleri, eve geliş güzergahlarıyla ilgili uzun bir çalışma yapılması gerekiyor. Bu çalışma neticesinde bunun gerçek anlamda intihar mı, cinayet mi, belki gittiği yerde yediği yemekten zehirlendi. Bunu da bilemeyiz. Çünkü zehrin belli bir süresi vardır. Bunlarla ilgili otopsi raporları, kanda zehir var mı bununla ilgili rapor hazırlandıktan sonra net olarak hepsi ortaya koyulur."



