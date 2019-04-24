Çınarlı Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin devrine tepki

Taylan YILDIRIM/İZMİR, () - İZMİR'deki Çınarlı Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokolle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) devredilmesine öğretmenler tepki gösterdi. Eğitim Sen 1 No'lu Şube Başkanı Necip Vardal, okul önünde öğretmenler adına basın açıklaması yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol sonrası Çınarlı Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, TOBB'a devredildi. Buna tepki gösteren öğretmenler, okul önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen 1 No'lu Şube Başkanı Vardal, "Bu durum okulların kamu kurumu olma özelliğini ortadan kaldırmaktadır. Kamu okullarının, özel işletmelere dönüşmesine karşı kamusal eğitim mücadelesi, bu dönemin acil ve ertelenemez görevi olarak önümüzde duruyor" dedi.

Basın açıklamasından sonra öğretmenler, okul önünden ayrıldı.

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