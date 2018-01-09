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Çin'in Survivor'ı Fethiye'de başlıyor

FETHİYE (Muğla), () - ÇİN'de milyonlarca izleyicisi olan Survivor benzeri yarışmanın çekimleri, Muğla'nın Fethiye ilçesinde başladı. Asya'nın ünlü isimlerinin yer alacağı yarışmanın çekimleri, 180 kişilik Çinli prodüksiyon ekibi...

Çin'in Survivor'ı Fethiye'de başlıyor

FETHİYE (Muğla), () - ÇİN'de milyonlarca izleyicisi olan Survivor benzeri yarışmanın çekimleri, Muğla'nın Fethiye ilçesinde başladı. Asya'nın ünlü isimlerinin yer alacağı yarışmanın çekimleri, 180 kişilik Çinli prodüksiyon ekibi tarafından yapılıyor.
Fethiye, Çin'de yayın yapan ve bir milyar izleyicisi olduğu belirtilen Zhejıang TV'nin '24 Saat' adlı yarışmasının çekimlerine ev sahipliği yapıyor. 30 tercüman eşliğinde Fethiye ilçe merkezinin yanı sıra Çalış Sahili, Şat Burnu, Kuş Cenneti, kırsal Kayaköy ve Yanıklar mahalleleri ile Ölüdeniz Mahallesi'nin Belceğiz ve Kıtrak plajları ve Oyuktepe Yarımadası koylarında çekimler yapan Çinli ekibin, bu görüntüleri, program sırasında Fethiye'nin Çin pazarına tanıtımı için kullanacağı belirtildi. Çekimlerin ilk etabına Kayaköy Mahallesi'nde hazırlanan parkurda başlandı.
Çinli ekip, diğer çekimlerin hangi noktalarda yapılacağı ve kaç gün süreceğini ise sır gibi saklıyor.

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