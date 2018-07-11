Çin Halk Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı, Troya Ören Yeri'ni gezdi (2)

GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI'NI ZİYARET ETTİ

Çin Halk Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Luo Shugang, Troya Antik Kenti'nin ardından, beraberinde Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ile birlikte Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı, şehitlikler ve anıtların bulunduğu Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nı ziyaret etti. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de gezi sırasında heyete eşlik etti. Tarihi alanda gördüklerinden oldukça etkilendiğini belirten Luo Shugang, Şehitler Abidesi yanındaki sembolik şehitliğe karanfil bıraktı. Luo Shugang, vatandaşlarını da Gelibolu Yarımadası'na beklediğini belirtti.

Gezi sonunda Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Bakan Luo Shugang'a, tarihi alanın simgelerinden olan Şehitler Abidesi minyatürünü hediye etti.



ÇANAKKALE, ()



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