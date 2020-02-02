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Çin'den gelen 62 kişi için karantina süreci başladı (2)
GENEL 02.02.2020, 17:54
HASTANE ODALARININ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI
Sağlık Bakanlığı'nca Çin'den Türkiye'ye gelenler için Ankara'da hazırlanan hastane odalarının görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde, karantina altındaki Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alınan önlemler ve tek kişilik hasta odaları yer aldı.
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