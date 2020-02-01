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Çin'deki vatadaşları getirecek uçak, Vuhan'dan yola çıktı (5)
GENEL 01.02.2020, 20:15
AMBULANSLAR HAVAALANINA GELDİ
Çin'den, A400M askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' ile Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'na gelecek Türk ve dost ülke vatandaşlarını nakledecek ambulanslar, havaalanına giriş yaptı. Saat 21.00 sıralarında inmesi beklenen uçaktan ambulanslara nakledilecek yolcular, Dr. Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilecek. Öte yandan havaalanında yolcuların nakledilmesi için gerekli tüm hazırlıklar da tamamlanırken, nakilin ardından yolcuları taşıyan uçak ve diğer malzemelerin arındırılması için dezenfekte çadırları kuruldu.
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