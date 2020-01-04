Flaş HaberErdoğan'ın başkanlığında güvenlik zirvesi
Son Dakika
SARIKAMIŞ Harekatı'nın 105'inci yılında kahraman ecdad anısına yapılan şehit heykellerinin açılışı-3
SARIKAMIŞ Harekatı'nın 105'inci yılında kahraman ecdad anısına yapılan şehit heykellerinin açılışı-2
Cilvegözü’nden, İdlib’e konteyner sevkiyatı
HATAY’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan İdlib’e konteyner sevk edildi. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde imal edilen konteynırlar TIR’lara yüklendi. TIR’lar, daha sonra Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü...
GENEL 04.01.2020, 17:11
HATAY’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan İdlib’e konteyner sevk edildi.
Türkiye’nin çeşitli yerlerinde imal edilen konteynırlar TIR’lara yüklendi. TIR’lar, daha sonra Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Üzerlerinde ikişer adet konteyner yüklü olan TIR’lar Cilvegözü’ndeki işlemlerin ardından İdlib’e hareket etti. Konteynerlerin İdlib’de bulunan gözlem noktalarına gideceği öğrenildi.
Türkiye’nin çeşitli yerlerinde imal edilen konteynırlar TIR’lara yüklendi. TIR’lar, daha sonra Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Üzerlerinde ikişer adet konteyner yüklü olan TIR’lar Cilvegözü’ndeki işlemlerin ardından İdlib’e hareket etti. Konteynerlerin İdlib’de bulunan gözlem noktalarına gideceği öğrenildi.
9°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 04 Ocak 2020
|İmsak
|06:51
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:14
|İkindi
|15:35
|Akşam
|17:56
|Yatsı
|19:22
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|58
|2. Leicester City
|21
|45
|3. Man City
|21
|44
|4. Chelsea
|21
|36
|5. M. United
|21
|31
|6. Tottenham
|21
|30
|7. Wolverhampton
|21
|30
|8. Sheffield United
|21
|29
|9. Crystal Palace
|21
|28
|10. Arsenal
|21
|27
|11. Everton
|21
|25
|12. Southampton
|21
|25
|13. Newcastle
|21
|25
|14. Brighton
|21
|24
|15. Burnley
|21
|24
|16. West Ham
|20
|22
|17. Aston Villa
|21
|21
|18. Bournemouth
|21
|20
|19. Watford
|21
|19
|20. Norwich City
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|19
|35
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Valencia
|19
|31
|7. Getafe
|18
|30
|8. Athletic Bilbao
|19
|29
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|19
|21
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|19
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|19
|14
|20. Espanyol
|18
|10