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Cilvegözü’nden 10 ayda 92 bin TIR çıkış yaptı
HATAY’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan yılın ilk 10 ayında 92 bin TIR çıkış yaptı. Suriye'ye yük taşıyan TIR’lar, Reyhanlı’daki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan geçerek, Bab-El Hava Sınır Kapısı ile Cilvegözü...
GENEL 05.11.2019, 16:07
HATAY’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan yılın ilk 10 ayında 92 bin TIR çıkış yaptı.
Suriye'ye yük taşıyan TIR’lar, Reyhanlı’daki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan geçerek, Bab-El Hava Sınır Kapısı ile Cilvegözü arasında bulunan aktarma alanında yüklerini boşaltıp, tekrar Türkiye'ye dönüyor.
Yılın ilk 10 ayında Suriye’ye yapılan ihracatta 92 bin TIR çıkış yaptı. TIR'ların taşıdığı yükün büyük bir bölümünü gıda ve inşaat malzemeleri oluşturuyor. Ayrıca insani yardım amaçlı yardım malzemeleri de Cilvegözü’nden çıkış yaparak, ara bölgede yüklerini boşaltıyor.
Suriye'ye yük taşıyan TIR’lar, Reyhanlı’daki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan geçerek, Bab-El Hava Sınır Kapısı ile Cilvegözü arasında bulunan aktarma alanında yüklerini boşaltıp, tekrar Türkiye'ye dönüyor.
Yılın ilk 10 ayında Suriye’ye yapılan ihracatta 92 bin TIR çıkış yaptı. TIR'ların taşıdığı yükün büyük bir bölümünü gıda ve inşaat malzemeleri oluşturuyor. Ayrıca insani yardım amaçlı yardım malzemeleri de Cilvegözü’nden çıkış yaparak, ara bölgede yüklerini boşaltıyor.
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