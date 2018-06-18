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Cilvegözü’nde 2 bin kişi oy kullandı

CUMHURBAŞKANLIĞI ve Milletvekili genel seçimi nedeniyle Hatay’ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndaki tek sandıkta 2 bin kişi oy kulandı. 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimi nedeniyle...

Cilvegözü’nde 2 bin kişi oy kullandı
CUMHURBAŞKANLIĞI ve Milletvekili genel seçimi nedeniyle Hatay’ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndaki tek sandıkta 2 bin kişi oy kulandı.
24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimi nedeniyle gümrük kapılarında oy verme işlemi devam ediyor. Cilvegözü’ndeki sandıkta, yurt dışında görevli bulunan güvenlik kuvvetleri oy kullanıyor. Şu ana kadar 2 bin kişinin oy kullandığı açıklandı.

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