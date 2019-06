Cilt tipine uygun güneş kremi uyarısı

YAZ aylarının gelmesiyle birlikte güneş ışınları dünyaya daha dik olarak ulaşırken uzmanlar cildi güneş ışınlarından korumanın önemine dikkat çekti. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayşe Pınarbaşı her cilt tipinin farklı olduğunu belirtirken buna uygun güneş koruyucularının kullanılması gerektiğini söyledi.Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayşe Pınarbaşı, havanın ısınmasıyla ortaya çıkan en büyük sorunun, zararlı güneş ışınları olduğunu anlattı. Güneş ışınlarının dik gelmesiyle Ultraviyole A (UVA), UVB ışınlarının deride hasar oluşturduğunu anlatan Uzm. Dr. Pınarbaşı, deri kanseri gelişiminde en önemli faktörün güneş ışınları olduğunu söyledi. Uzun süre güneş ışınlarına maruz kalan çocukların ileride cilt kanseri riskinin arttığını belirten Uzm. Dr. Ayşe Pınarbaşı, belli saatler arasında güneş altında kalmama uyarısında bulundu. Dr. Pınarbaşı, her cilt tipine göre güneş koruyucularının farklılık gösterdiğini, uzmana veya eczaneye danışarak uygun güneş kremi almanın cilt için çok önemli olduğunu söyledi.YAZ DÖNEMİNDE LEKE TEDAVİSİNE DEVAM EDİLEBİLİRGüneş ışığına alerjisi olan kişilerin yaz aylarında çok dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Pınarbaşı, “Kronik güneş hasarı olan kişilerin bu konuda artık daha fazla dikkatli olmaları gerekiyor. Kadınların leke problemleri varsa, yaz dönemi leke tedavilerini bırakmak zorunda değiller. Leke mezoterapisi, dermal hyaluronik asit enjeksiyonları dokuyu nemli tuttuğu için güneşe karşı koruyucu etkileri vardır. Bu işlemleri yazın ara ara yaptırabilirler" dedi.ROZA HASTALARININ YAZ KIŞ GÜNEŞ KREMİ KULLANMASI GEREKİYORRoza (gül) hastalarının güneşe karşı çok hassas olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Ayşe Pınarbaşı, bu kişilerin sadece güneşte değil sıcak ortamda da dikkat etmesinin önemini vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti: “Bu tür hastalara 'Hamama saunaya gitmeyeceksiniz' diye öneride bulunuyoruz. Evlerinde genellikle klimalı ortamlarda oturmalarını tavsiye ediyoruz. Kendilerini hep koruyacaklar. Tabii bu kişilere önerdiğimiz koruyucular da farklı. Biraz daha yağsız, yüzü tıkamayacak. Çünkü onların akne atakları, sivilcelenmeleri de oluyor. Deri altı yağ bezleri çok çalıştığı için yağlı ürünler de kullanmamaları gerekiyor. Yaz kış dikkat edip koruyucu kullanacaklar" diye konuştu.'GÜNEŞ KREMİ HEM MİNERALLİ HEM DE ERGONOMİK OLMALI'Genellikle eczanede satılan koruyucuları önerdiklerini anlatan Uzm. Dr. Pınarbaşı, özellikle bebeklerde kullanılacak ürünlerin içinde parfüm, kimyasal olmayan, mineral örtücü koruyucular içeren belli markaları önerdiğini söyledi. Hamileler için de özel koruyucu kremler olduğunu anlatan Uzm. Dr. Pınarbaşı, “Güneş koruyucu alacaklar dermatoloji uzmanlarına, eczanelere danışabilir. Çünkü her cilt tipine göre farklı özel koruyucular olduğu için içeriklerine dikkat edilmesi gerekiyor. Herkeste her koruyucu kullanılamıyor. Mesela çinko içerikli bir krem tek başına güneşten koruyucu olabilir ama normal hayatta kullanımı uygun değil. Çünkü tüm yüzü bembeyaz kapatacağı için uygun değildir. Güneş kremi hem mineralli hem de ergonomik olmalı. Korunma özelliğinin yüksek olması gibi bütün bu özellikleri bir arada içeren ürünler var. Daha çok onları öneriyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI