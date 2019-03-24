Çiller, Yenikapı'da Cumhur İttifakının mitingine katıldı

Gökhan ÇELİK – İdris TİFTİKÇİ, İSTANBUL, () ESKİ Başbakanlardan Tansu Çiller, Cumhur İttifakı’nın Yenikapı'daki mitingine katıldı. Çiller, "Bir hafta sonra sandığa gideceğiz ve inanıyorum ki, o sandıkta Türkiye, yine birlik ve beraberlik içinde istikrarına sahip çıkacak. Gelecek nesilleri daha güzel Türkiye’sine taşıyacağız.”dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin birlikte yapacağı Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi’ne gelen eski başbakanlardan Prof. Dr. Tansu Çiller, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Milli bir şuurla buradayız. Önemli bir gün, Türkiye hedefte, özellikle bunun için buradayım. Yeni bir dünya kuruluyor. Burada Türkiye kendine bağımsız bir yer seçiyor. Bu zaten bir değişimin gereği. Görüyoruz ki eski dünyanın bütün kuralları sorgulanmakta. Birleşmiş Milletler, NATO, ittifaklar hep sorgulanıyor. Kimin düşman, kimin müttefik olmadığı bir ortamdayız. Türkiye yeni düzenin gelişiminin batıdan doğuya kayan bir güç olarak görüyor ve yerini alıyor. Görüyoruz ki dünyada bir değişim daha var. O da islam dünyası hedefte. Dünyanın çok uzak yerlerinde İslam’ın hedefte olduğunu görüyoruz. Yeni Zelanda buna bir örnek oldu. Nitekim, büyük bir terör olayı ile karşı karşıya kaldı Yeni Zelanda. Burada açık bir manifesto da açıklandı. Bu manifestoda hedef İslam, hedef Türkiye, hedef Türk milleti ve hedef onun seçtiği Cumhurbaşkanı. Bütün bunlar yeni dünya kuruluşundaki çok özel değişimler ve Türkiye’yi hedefe taşıyan olaylar."

"ÇOK ZOR BİR TERÖR MÜCADELESİ VERİLDİ”

"Tehditler sadece çok uzaklarda değil. Yakınlarda da görüyoruz” diyen Çiller, şöyle devam etti:

"Eğer birtakım ülkeler hiçbir şey de anlaşamazken, bölgemizde tek bir konuda anlaşıyorlarsa, Türkiye’nin sınırlarının hemen yakınlarında bir Kürt devleti kurmakta anlaşıyor ve buraya PKK’nın birtakım uzantılarını getiriyorlarsa, bunları da silahlandırıyorlarsa ve buralardan birtakım taciz atışlarını ülkemizde görüyorsak bütün bunlar, Türkiye’nin hedefte olduğunu gösterir. Böyle durumlarda Türkiye, hep milleti ile ayağa kalkmıştır. Bu coğrafya birçok devlete mezar olmuş coğrafyadır, korkmalı mıyız? Katiyen asla. Ben bir tecrübe mi paylaşmak isterim. Biz bir terör mücadelesi yaptık. Çok zor bir terör mücadelesi verildi. Türkiye’nin Güneydoğu’suna gidilemez haldeydi, insanlar okuyamıyordu. Otobüsler kapalıydı, oraya giden trenler gidemiyordu, çok fena bir ortam vardı. Orada biz dedik ki, 'bu terör ya bitecek, ya da bitecek' Çok başarılı bir mücadele oldu ve sonrasında Türkiye huzur buldu. Ama başarının birkaç tane sırrı vardı. Onların bir tanesi kahraman polis ve askerlerimizin fedakar müdahaleleri, terörle mücadelede önemli rol oynadı. Ama en önemlisi, biz terör bitecek dediğimizde oradaki Kürt kardeşlerimiz bizimle birlikte ayağa kalktı. DYP o zaman bir Türkiye partisi olmuştur. Öyle ki batıdan aldığı oyu, doğudan ve güneydoğudan alırdı. Öyle ki 95 yılının sonundaki seçimlerde partimiz birinci parti oldu. HADEP’in açık ara önündeydi. Biz böyle bir ruhla aldık. Bu ruh aslında Osmanlı’dan gelen bir ruh, Atatürk’ün Çanakkale’yi geçilmez yapan ruhtur. Yine aynı birliktelikle biz sandığa gideceğiz."

“MİLLET SON SÖZÜ SÖYLEYECEKTİR”

Çiller, "Bu bir genel seçim değil. Genel seçimlerde Türkiye kararını verdi ve başkanını seçti. 4 buçuk yıl daha yetki verdi. Şimdi bu 4 buçuk yılı nasıl geçireceği meselesi var sadece. İstikrarsız bir Türkiye’de kısır döngülerle mi geçireceğiz, yoksa istikrarla çözüme yöneleceğiz ve hep birlikte daha büyük bir Türkiye’ye mi yürüyeceğiz. Bir hafta sonra sandığa gideceğiz ve inanıyorum ki, o sandıkta Türkiye yine birlik ve beraberlik içinde istikrarına sahip çıkacak. Gelecek nesilleri daha güzel Türkiye’sine taşıyacağız. Herkes bir şey söyler ama millet son sözü söyler. Millet de son sözü söyleyecektir. Ne söylerse güzel söyleyecektir. Bu seçimin sonuçları da ülkemize hayırlı olsun." dedi.

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