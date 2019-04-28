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Çileği ile ünlü Emiralem'de festival coşkusu yaşandı

İZMİR'in Menemen ilçesine bağlı Emiralem Mahallesi'de düzenlenen Çilek Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Üretildiği bölgenin ismiyle tanınan Emiralem çileğini daha geniş kitlelere duyurmak amacıyla düzenlenen festivale, İzmirliler...

Çileği ile ünlü Emiralem'de festival coşkusu yaşandı
İZMİR'in Menemen ilçesine bağlı Emiralem Mahallesi'de düzenlenen Çilek Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Üretildiği bölgenin ismiyle tanınan Emiralem çileğini daha geniş kitlelere duyurmak amacıyla düzenlenen festivale, İzmirliler büyük ilgi gösterdi.
Menemen’in çileği ile ünlü Emiralem Mahallesi'nde gerçekleştirilen 2’nci Çilek Festivali etkinlikleri sabah gerçekleştirilen kortejle başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, CHP Menemen İlçe Başkanı Serdar Değirmenci ile meclis üyeleri ve muhtarların da yer aldığı kortej yürüyüşü festival alanında tamamlandı. Buradaki törende konuşan Özuslu, festivallerin kırsal kalkınma açısından taşıdığı öneme vurgu yaparak şunları dile getirdi:
"Bu festivaller sadece festival olarak kalmadığı, üreticinin desteklenmesi, örgütlenmesi, üretilen malın ülkemizde ve yurt dışında pazarlanmasına yol açacak büyük organizasyonlara dönüştüğü sürece çocuklarımıza iş ve aş imkanı da getirecektir. İşte bu tür festivalleri özellikle 'daha iyi bir tarım mümkün' diyen Büyükşehir Belediye Başkanımız  Tunç Soyer destekliyor ve desteklemeye devam edecektir. Üreticiye söz verdik, dedik ki; ‘örgütlenin, kooperatifler kurun, üretin. Ürettiğiniz malı da biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak alacağız.’ Başkanımızın köylüye, üre ticiye ve özellikle üretici kadınlara verdiği bu sözü tutmak için gerekli iradeye sahibiz. Bundan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu sözün arkasında olacağız ve sizi destekleyeceğiz. Bu topraklar verimli. Onun için diyoruz ki her şey tarımdan başlar. Başka bir tarım mümkünse başka bir hayat da mümkündür."
Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ise Emiralem Çilek Festivali’ni gelecek yıldan itibaren daha geniş katılımlı bir hale getireceklerini belirterek, "Emiralem’in marka olan çileğini daha tanınır hale getireceğiz. Yalnız bir günle sınırla kalmayan, üreticiyi ve tarımı ön plana çıkaran büyük bir festival haline getireceğiz" diye konuştu. İzmirlilerin büyük ilgi gösterdiği festival kapsamında çilek reçeli yapımı ve çilek dikimi gibi uygulamalı eğitimlerin yanı sıra, en güzel çilek, en güzel çilek tarlası, en güzel çilek resmi yarışmaları, söyleşiler, konserler ve dans gösterileri gerçekleştirildi.

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