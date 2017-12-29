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Çikolata ile 'Noel evi' yaptılar

BODRUM'da 5 yıldızlı bir otelin aşçıbaşı ve pasta şefi iki hafta uğraşarak çikolatadan, büyük bir ev yaptı. Otelde konaklayan yerli ve yabancı turistler, hayran kaldıkları çikolatadan ev ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Bodrum'daki...

Çikolata ile 'Noel evi' yaptılar
BODRUM'da 5 yıldızlı bir otelin aşçıbaşı ve pasta şefi iki hafta uğraşarak çikolatadan, büyük bir ev yaptı. Otelde konaklayan yerli ve yabancı turistler, hayran kaldıkları çikolatadan ev ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bodrum'daki beş yıldızlı otelin evli ve iki çocuk babası, aşçıbaşı İbrahim Sarpkaya (42) yılbaşı gecesi için yardımcısı, pasta şefi, evli ve bir çocuk babası Arif Kurtoğlu (30) ile 15 gün boyunca uğraşarak, çikolatadan 'Noel evi' yaptı. Sarpkaya ve Kurtoğlu, yılbaşı tatili için Bodrum'a gelen yerli turistlerin ilgisini çeken pastadan evin yapımında 80 kilogram çikolata, 60 kilogram şeker, 40 kilogram badem, 10 kilogram pudra şekeri ve 100 yumurta kullanarak yaptıkları evi, bu sabahtan itibaren otelin giriş salonunda sergilemeye başladı. Çikolata ev büyük ilgi görürken, bazı otel müşteri hatıra fotoğrafı çektirdi.
Aşçıbası İbrahim Sarpkaya, fotoğraf çektiren bazı konuklarının "Şimdi bunu yiyebilir miyiz" diye sorduklarını belirtip, "Yeni yıla kadar sabredin, saat 24.00'ten hemen sonra  tabağınızı, çatalınızı alın gelin, ikram edelim' diyoruz. Yeni yılda Noel Evi'ni konuklarımızla paylaşacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

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