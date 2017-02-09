

İSTANBUL,() İstanbul’un yeni festivallerinden ‘Çikolata Festivali’ 20-23 Nisan tarihlerinde Tarihi Sirkeci Garı’nda yapılacak, festivalde binlerce çikolata tutkunu bir araya gelecek.

Çikolata Festivali’nde yerli ve yabancı çikolata firmalarının yanı sıra artizan çikolatacıları ayrı bir platform dahilinde yer alacak. Festival kapsamında workshoplar, usta şefler tarafından özel seminerler ve söyleşiler, çikolatanın teknoloji ile buluştuğu birbirinden farklı uygulamalar, interaktif festival deneyimi ile çikolataya dair merak edilen her şey tüketici ile buluşacak. Çocuklar da kendileri için birbirinden eğlenceli aktiviteler ile hazırlanan kidszone alanında festival keyfi yaşayacak.

Çikolata Festivali 20- 21 Nisan tarihlerinde 10:00 – 20:00, 22-23 Nisan tarihlerinde ise 10:00 – 22:00 saatleri arasında gerçekleşecek.