Özden ATİK/İSTANBUL,()-CİHANGİR'de 12 Haziran 2016'da, 5 katlı Safir Apartmanı'nın en üst katında bir kişinin öldüğü, bir kişinin de ağır yaralandığı doğalgaz patlamasına ilişkin davada, karar çıktı. Mahkeme, İGDAŞ'ta teknisyen olan iki sanığa "Taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olmak" suçundan 3 yıl 4'er ay hapis cezası verdi. Daire sahibi ve kombi servis yetkilisi iki sanık ise beraat etti.
Cihangir'deki doğalgaz patlaması davasında karar (1)
Özden ATİK/İSTANBUL,()-CİHANGİR'de 12 Haziran 2016'da, 5 katlı Safir Apartmanı'nın en üst katında bir kişinin öldüğü, bir kişinin de ağır yaralandığı doğalgaz patlamasına ilişkin davada, karar çıktı. Mahkeme, İGDAŞ'ta teknisyen...
14 Haziran 2019 Cuma 16:46
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