Cihangir'de istinat duvarında çöktü: araçlar duvar altında kaldı-1

Zeki GÜNAL - İSTANBUL,()
BEYOĞLU Cihangir Mahallesi Pürtelaş Sokak'ta yağmurun etkisiyle istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın altında kalan 3 araç kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
FOTOĞRAFLI
Zeki GÜNAL - İSTANBUL,() BEYOĞLU Cihangir Mahallesi Pürtelaş Sokak'ta yağmurun etkisiyle istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın altında kalan 3 araç kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor. FOTOĞRAFLI
08 Mart 2018 Perşembe 15:34
Zeki GÜNAL - İSTANBUL,()
BEYOĞLU Cihangir Mahallesi Pürtelaş Sokak'ta yağmurun etkisiyle istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın altında kalan 3 araç kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
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