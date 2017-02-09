Çiğdem Tunç, kimsesiz, hasta ve yaşlılara yemek dağıttı

AVCILAR’da geçen ayın sonunda ‘El Deliye Biz Akıllıya Hasret’ oyununu sahneleyen Çiğdem Tunç ve tiyatro ekibi, ilçedeki yaşlı, kimsesiz ve hastalar için hazırlanan yemeklerini evlerine götürerek, moral verdi.Barış Manço Kültür Merkezi’nde Çiğdem Tunç ve arkadaşları Avcılar Belediyesi’nin organize ettiği etkinlik kapsamında oyunlarını ücretsiz sahneledi. Gördüğü büyük ilgiden memnun olan Tunç, ekibinde yer alan Avcılar’da oturan sanatçılardan Semra Aras ile aynı zamanda Halk Eğitim Merkezi’nde eğitmen Özkan Ayalp’in önerisi ile ilçedeki sosyal sorumluluk projesine katılmak istedi. Avcılar Belediyesi aşevinden her gün yaşlı, kimsesiz ve hastalara yapılan ücretsiz yemek dağıtımına katılmayı isteyen Çiğdem Tunç, ekibindeki Semra Aras, Özkan Ayalp’in yanı sıra Ünal Zorer ve Alper Çorumluoğlu ile birlikte kolları sıvadı. Sabah erken saatte beyaz önlükleri giyen, başlarına bone, yüzlerine maske, ellerine eldiven takan tiyatrocular hazırlanan yemekleri kaplara doldurarak, görevlilerle yaşlı, kimsesiz, zihinsel ve görme engellilerin evlerine hareket etti.

ÇORBADA BİZİM DE TUZUMUZ OLSUN

Ziyaret ettikleri evlerde bulunanlara yemek ile birlikte çiçek veren sanatçılar, espriler yaparken, aynı zamanda ses sanatçısı Ünal Zorer, mini konserler verdi. Tunç, bu çalışmaya katılırken, ‘Önce insan’ sloganını çok sevdiklerini, "Çorbada bizim de tuzumuz olsun" düşüncesiyle hareket ettiklerini söyledi. Çiğdem Tunç, daha önce Gaziantep ve Adana'daki terörist saldırıların ardından bu kentlere giderek polise destek olmak için ücretsiz sahneye çıktıklarını anlattı. Tunç, "Halkın ayağına götürülen bu örnek çalışmaya manevi destek vermek istedik. İnsanlarımıza gidip bizleri görmeleri, gönüllerini almamız, onları sıcak bir kucaklamak. Bunu görev kabul ettik. Çiğdem Tunç tiyatrosu ekibi olarak diğer sanatçılarımıza örnek olmayı, gönüllere böyle bir organizasyon ile dokunmayı istedik. Sanatçıların, ekonomik durumu iyi olanların da bu ve benzeri çalışmalara destek olması gerekir" dedi.

Sanatçılar daha sonra Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’yi ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Başkan Toprak Benli, ilçede hiç kimsenin aç ve açıkta kalmasına izin vermediklerini, sosyal demokrat anlayışla hasta, kimsesiz ve yaşlılara hiçbir ücret almadan görevlilerin her gün 3 çeşit yemeği evlerine götürdüklerini anlattı.



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