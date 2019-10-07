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Çığ tehlikesine karşı güvenli yürüyüş bölgeleri belirlendi
TARIM ve Orman Bakanlığı'nca Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) Genel Müdürlüğü'nün kış aylarında terörle mücadele eden güvenlik güçleri için çığ tehlikesine karşı emniyetli yürüyüş güzergahlarını belirlediği açıklandı. Bakanlıktan...
GENEL 07.10.2019, 10:25
TARIM ve Orman Bakanlığı'nca Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) Genel Müdürlüğü'nün kış aylarında terörle mücadele eden güvenlik güçleri için çığ tehlikesine karşı emniyetli yürüyüş güzergahlarını belirlediği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, özellikle çetin kış koşulları başta olmak üzere her türlü koşulda vatan savunmasını yerine getiren güvenlik güçlerinin, kış aylarında çığ tehlikesi ile karşılaşabildiği belirtildi. Açıklamada, "Maalesef kahraman askerlerimiz kışın yürütülen bu operasyonlarda çığ sebebiyle şehit de düşebiliyor. Bu minvalde Tarım ve Orman Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'nın talepleri doğrultusunda kış aylarında terörle mücadele faaliyetlerinde kullanılmak üzere, öncelikli olarak 10 ilde 'Potansiyel Çığ Başlangıç Bölgeleri ve Emniyetli Yürüyüş Güzergahları'nı belirlemişti. Son olarak yine Jandarma Genel Komutanlığı’nca daha önceden çalışılmış olan 10 ile ilaveten 24 ilde daha çalışılma talep edildi. Bu çerçevede 24 adet il için daha çalışma yapılarak emniyetli güzergahlar belirlendi. Belirlenen güzergahlar ise Jandarma Genel Komutanlığı başta olmak Harita Genel Komutanlığı ve AFAD’a gönderildi" denildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, özellikle çetin kış koşulları başta olmak üzere her türlü koşulda vatan savunmasını yerine getiren güvenlik güçlerinin, kış aylarında çığ tehlikesi ile karşılaşabildiği belirtildi. Açıklamada, "Maalesef kahraman askerlerimiz kışın yürütülen bu operasyonlarda çığ sebebiyle şehit de düşebiliyor. Bu minvalde Tarım ve Orman Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'nın talepleri doğrultusunda kış aylarında terörle mücadele faaliyetlerinde kullanılmak üzere, öncelikli olarak 10 ilde 'Potansiyel Çığ Başlangıç Bölgeleri ve Emniyetli Yürüyüş Güzergahları'nı belirlemişti. Son olarak yine Jandarma Genel Komutanlığı’nca daha önceden çalışılmış olan 10 ile ilaveten 24 ilde daha çalışılma talep edildi. Bu çerçevede 24 adet il için daha çalışma yapılarak emniyetli güzergahlar belirlendi. Belirlenen güzergahlar ise Jandarma Genel Komutanlığı başta olmak Harita Genel Komutanlığı ve AFAD’a gönderildi" denildi.
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