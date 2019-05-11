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Çığ altında kalan dağcı için 160 gündür arama yapılamıyor

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda zirve tırmanışı yaparken çığ altında kalan dağcı Mustafa Kemal Karakoç'u(27) arama çalışmaları çığ riskinin yüksek olması nedeniyle 160 gündür yapılamıyor. 2...

Çığ altında kalan dağcı için 160 gündür arama yapılamıyor

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda zirve tırmanışı yaparken çığ altında kalan dağcı Mustafa Kemal Karakoç'u(27) arama çalışmaları çığ riskinin yüksek olması nedeniyle 160 gündür yapılamıyor.
2 Aralık 2018'de Demirkazık Dağı'nın Eznevit Mevkii'nde tırmanış yapan dağcılar Mustafa Kemal Karakoç ve Hilal İşcan çığ altında kaldı. Hilal İşcan 1 gün sonra kurtarılırken, yapılan aramalara rağmen Mustafa Kemal Karakoç'a ulaşılamadı. Hava koşulları ağırlaşınca arama kurtarma çalışmalarına son verildi. Çığ riskinin bulunması nedeniyle 160 gündür Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışması yapılamıyor.
ÇIĞ ANALİZİ YAPILIYOR
Arama çalışmalarına başlanıp başlanılmayacağına, analiz sonuçları ve hava raporlarına göre önümüzdeki hafta Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’in başkanlığında yapılacak toplantıda karar verilecek.
Niğde AFAD ekipleri tarafından Demirkazık Dağı'nda periyodik olarak haftalık çığ risk analizi yapıldığı, son raporlara göre bölgede kar yağışının devam ettiği belirtildi. 

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