Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan : Roman kardeşlerimize olan sevgimizi sadece sözde bırakmadık
Romanlar Külleye'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...

Çiftlikbank soruşturması; 4 kişiye tutuklama talebi

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,()-ÇİFTLİKBANK soruşturması kapsamında gözaltına alınanlardan 4'ü savcılık tarafından serbest bırakılırken 4'ü ise dolandırıcılık suçunu işledikleri gerekçesi ile tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul...

Çiftlikbank soruşturması; 4 kişiye tutuklama talebi

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,()-ÇİFTLİKBANK soruşturması kapsamında gözaltına alınanlardan 4'ü savcılık tarafından serbest bırakılırken 4'ü ise dolandırıcılık suçunu işledikleri gerekçesi ile tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlikbank ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 1'i, emniyet sorgusunun ardından serbest bırakılırken kalan 8 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten savcı, sorgularını yaptığı şüphelilerden 4'ünü, “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve “Tacir veya şirket yöneticileri dolandırıcılığı" suçlarından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmaları, kalan 4'ünü de aynı suçlardan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314