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Çiftlikbank iddianamesi hazırlandı (1)

Serpil KIRKESER / İSTANBUL  - İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlikbank soruşturmasını tamamladı. 11'i tutuklu 48 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.  İddianamede 48 şüpheliden 18 kişinin "örgüt yöneticisi", 23...

Çiftlikbank iddianamesi hazırlandı (1)

Serpil KIRKESER / İSTANBUL  - İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlikbank soruşturmasını tamamladı. 11'i tutuklu 48 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. 
İddianamede 48 şüpheliden 18 kişinin "örgüt yöneticisi", 23 kişinin "örgüt üyesi" ve 7 kişinin de "örgüte yardım" eden konumunda olduğu
belirtildi. 
İddianamede, 18 kişi hakkında 1 kez "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma/Yönetme", 3 bin 762 kez "Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanma Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık", 3 bin 762 kez "Ticari Şirketlerin Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık" ve 1 kez de  "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.  İddianemede diğer şüpheliler hakkında ise hukuki konumlarına göre "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma", "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Yardım Etme" ve  "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından cezalandırılmaları  istendi.  Yine Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarına yönelik iade talepnamesi düzenlenerek firari olan şüpheliler Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un iadesinin istendiği de iddianamede belirtildi.

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