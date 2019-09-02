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Çiftliğinde yetiştirdiği kazlarına çocukları gibi bakıyor
BURSA’nın İnegöl ilçesinde hayvan yetiştiriciliği yapan Ramazan Kılıçaslan (56), çiftliğinde yetiştirdiği 126 kazla yakından ilgileniyor. Çiftlikte bir an olsun peşini bırakmayan kazlarının sayısını artırmayı hedefleyen Kılıçaslan,...
GENEL 02.09.2019, 09:36
BURSA’nın İnegöl ilçesinde hayvan yetiştiriciliği yapan Ramazan Kılıçaslan (56), çiftliğinde yetiştirdiği 126 kazla yakından ilgileniyor. Çiftlikte bir an olsun peşini bırakmayan kazlarının sayısını artırmayı hedefleyen Kılıçaslan, “Gece gündüz kazlarımla birlikteyiz. Islık çalmamla birlikte hepsi yanıma koşuyor'' dedi.
İnegöl'de hayvancılıkla uğraşan 2 çocuk babası Ramazan Kılıçaslan,16 olan kaz sayısını 4 ayda 126'ya çıkarttı. Tüm gününü birlikte geçirdiği kazlarına çocuğu gibi bakan Kılıçaslan, ıslık çalmasıyla tüm kazların yanına koştuğunu ve peşini bırakmadıklarını söyledi. Kazların bakımının zor olduğunu belirten Kılıçaslan, ''Bakımları gerçekten zor, ilgilenmeniz gerekiyor. Çiftliğe yaklaştığımzda ıslık çaldığımda tüm kazlar yanıma geliyor. Onların bana böyle ilgi göstermesi beni mutlu ediyor. Ben de onlara çocuklarım gibi bakıyorum. Çiftliğin güvenliğini onlar sağlıyor. Yabancı birini gördüklerinde bağırıyorlar. Ben onlarla ilgilendikçe onlar da bana ilgi gösteriyor” dedi.
İnegöl'de hayvancılıkla uğraşan 2 çocuk babası Ramazan Kılıçaslan,16 olan kaz sayısını 4 ayda 126'ya çıkarttı. Tüm gününü birlikte geçirdiği kazlarına çocuğu gibi bakan Kılıçaslan, ıslık çalmasıyla tüm kazların yanına koştuğunu ve peşini bırakmadıklarını söyledi. Kazların bakımının zor olduğunu belirten Kılıçaslan, ''Bakımları gerçekten zor, ilgilenmeniz gerekiyor. Çiftliğe yaklaştığımzda ıslık çaldığımda tüm kazlar yanıma geliyor. Onların bana böyle ilgi göstermesi beni mutlu ediyor. Ben de onlara çocuklarım gibi bakıyorum. Çiftliğin güvenliğini onlar sağlıyor. Yabancı birini gördüklerinde bağırıyorlar. Ben onlarla ilgilendikçe onlar da bana ilgi gösteriyor” dedi.
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