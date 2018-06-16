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Çiftliğe yıldırım düştü; 8 büyükbaş hayvan telef oldu

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), ()- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, bir besi çiftliğine yıldırım düşmesi sonucu 5 inek ve 3 buzağı telef oldu. Çivril'de dün saat 23.00 sıralarında aniden bastıran sağanak sırasında Yuva Mahallesi'nde...

Çiftliğe yıldırım düştü; 8 büyükbaş hayvan telef oldu

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), ()- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, bir besi çiftliğine yıldırım düşmesi sonucu 5 inek ve 3 buzağı telef oldu.
Çivril'de dün saat 23.00 sıralarında aniden bastıran sağanak sırasında Yuva Mahallesi'nde oturan Kahraman Yüksel'e ait besi çiftliğine yıldırım düştü. Yüksel, hayvanlarının telef olduğunu fark edip, durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. Gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, 5 inek ve 3 buzağının telef olduğunu belirledi. 3 ineğin ise sağ olarak kurtulduğu tespit edildi.
Besihanede bulunan hayvanların geçen yıl kredi kullanılarak alındığı öğrenildi.

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