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Çiftleşme dönemindeki alageyikler için 'stres' uyarısı
ANAVATANI Türkiye olan ve günümüzde sadece Antalya'nın Düzlerçamı ormanlarındaki üreme istasyonu ve çevresinde yaşam süren alageyikler, çiftleşme mevsimine girdi. Alageyiklerin çiftleşme mevsiminde strese girmemesi için insanların mecburi...
GENEL 19.10.2019, 13:08
ANAVATANI Türkiye olan ve günümüzde sadece Antalya'nın Düzlerçamı ormanlarındaki üreme istasyonu ve çevresinde yaşam süren alageyikler, çiftleşme mevsimine girdi. Alageyiklerin çiftleşme mevsiminde strese girmemesi için insanların mecburi durumlar dışında bu bölgeden uzak durması istendi.
Akdeniz, Marmara ve Ege kıyılarında 19'uncu yüzyılda yaşarken, farklı nedenlerle hızla yok olan ve bugün Türkiye'de sadece Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı ormanlık alanında yaşamlarını sürdüren alageyikler, çiftleşme dönemine girdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü Güllük Dağı (Termessos) Milli Park Şefliği görev ve sorumluluk sahası içinde bulunan Eşenadası Alageyik Üretme İstasyonunda çiftleşme mevsiminde olan alageyiklerin, korunma faaliyetlerinin devam ettiği duyuruldu.
TEL ÖRGÜLÜ KORUMA
Akdeniz Bölgesi'nde 0-800 m arasında, alt tabakası makiden oluşan kızılçam ormanlarında yaşayan alageyiklerin korunması ve geliştirilmesi için 1966 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında, tel kafes çitle çevrili 34 hektarlık alanda Eşenadası Alageyik Üreme İstasyonu kuruldu. O dönem 7 alageyiğin alana salınmasıyla başlatılan çalışmalarda, en son 302 birey tespit edildi. Aynı yıllarda üreme istasyonu dışında 11 bin 500 hektara yakın alan, Alageyik Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (YHGS) olarak belirlendi. DKMP yetkililerine göre, istasyonun dışındaki koruma sahasındaki alageyik popülasyonunun ise yaklaşık 3-4 kat daha fazla.
STRESE GİRERLERSE ÜREME YÜZDESİ DÜŞÜYOR
Hem tel örgülerle çevrili üreme istasyonu hem de istasyon dışındaki koruma sahasında DKMP uzmanlarının koruma devriyeleri ve rutin kontrollerinin dışında fotokapanla da kontrol ve koruma çalışmaları devam ediyor. Alageyiklerin çiftleşme mevsimi olması ve stresin üreme yüzdesini düşürmesinden dolayı mümkün olduğunca insanların koruma sahasından uzak durmaları istendi.
Akdeniz, Marmara ve Ege kıyılarında 19'uncu yüzyılda yaşarken, farklı nedenlerle hızla yok olan ve bugün Türkiye'de sadece Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı ormanlık alanında yaşamlarını sürdüren alageyikler, çiftleşme dönemine girdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü Güllük Dağı (Termessos) Milli Park Şefliği görev ve sorumluluk sahası içinde bulunan Eşenadası Alageyik Üretme İstasyonunda çiftleşme mevsiminde olan alageyiklerin, korunma faaliyetlerinin devam ettiği duyuruldu.
TEL ÖRGÜLÜ KORUMA
Akdeniz Bölgesi'nde 0-800 m arasında, alt tabakası makiden oluşan kızılçam ormanlarında yaşayan alageyiklerin korunması ve geliştirilmesi için 1966 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında, tel kafes çitle çevrili 34 hektarlık alanda Eşenadası Alageyik Üreme İstasyonu kuruldu. O dönem 7 alageyiğin alana salınmasıyla başlatılan çalışmalarda, en son 302 birey tespit edildi. Aynı yıllarda üreme istasyonu dışında 11 bin 500 hektara yakın alan, Alageyik Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (YHGS) olarak belirlendi. DKMP yetkililerine göre, istasyonun dışındaki koruma sahasındaki alageyik popülasyonunun ise yaklaşık 3-4 kat daha fazla.
STRESE GİRERLERSE ÜREME YÜZDESİ DÜŞÜYOR
Hem tel örgülerle çevrili üreme istasyonu hem de istasyon dışındaki koruma sahasında DKMP uzmanlarının koruma devriyeleri ve rutin kontrollerinin dışında fotokapanla da kontrol ve koruma çalışmaları devam ediyor. Alageyiklerin çiftleşme mevsimi olması ve stresin üreme yüzdesini düşürmesinden dolayı mümkün olduğunca insanların koruma sahasından uzak durmaları istendi.
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