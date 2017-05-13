Çiftler nikah tazeledi, özel çocukları şahitleri oldu

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da, evliliklerinde her türlü engeli aşarak özel çocuklarıyla mutlu bir yuvaya sahip 13 çift, Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği törenle nikah tazelerken, şahitliklerini ise engelli çocukları yaptı.

Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla Engelsiz Kafe'de düzenlenen törende, çiftlerin nikahını Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal kıydı. Temsili nikahta çiftlerin şahitliklerini ise engelli çocukları yaptı. 13 çift, düğün yolundan yürüyerek ilk danslarını yaptı. Başkan Ümit Uysal'ın nikahları kıymasından sonra çiftler düğün pastalarını kesti.

GÖZYAŞI DÖKENLER OLDU

Törenin ardından konuşan Başkam Ümit Uysal, hayatın zor olduğunu, özellikle engelli insanlar için daha da zor olduğunu söyledi. Hayatın yıpratamadığı, dostluğu, dayanışması ve evliliğini sürdürebilen insanları örnek olarak göstermek istediklerini dile getiren Uysal, "Çiftlerimizden gözyaşlarıyla birbirlerine sarılanlar oldu. Birçoğu görücü usulü evlenen çiftlerimiz, nikahlarını, birbirlerine yıllarını verdikten sonra tekrar tazeledi. İnsanlarımızın yeniden evleniyormuş duygusuyla, ilk günkü gibi duygularını tazeleyerek 'evet' demesi hoş duygular yarattı" dedi.

FARKINDALIK YARATTILAR

25 yıldır evli olan Tansu ve Selçuk Konca çifti dans ederek mutluluklarını paylaştı. Tansu Konca, bu organizasyonun hayali olduğunu belirterek, "Engelli çocukları olan ailelerin ne kadar mutlu olduğunu göstererek bir farkındalık yaratmak istedik" diye konuştu.

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