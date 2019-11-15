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Çiftçilerin kabusu olan domuz, avcılar tarafından vuruldu
ADANA'nın Kozan ilçesinde sürek avına çıkan avcılar, 200 kilo ağırlığında domuz vurdu. Bucak Köyü Cennet Vadisi mevkisinde çiftçilerin kabusu olan, bahçe ve tarım arazilerine zarar veren yaban domuzlarına karşı, sürek avı gerçekleştirildi....
GENEL 15.11.2019, 17:07
ADANA'nın Kozan ilçesinde sürek avına çıkan avcılar, 200 kilo ağırlığında domuz vurdu.
Bucak Köyü Cennet Vadisi mevkisinde çiftçilerin kabusu olan, bahçe ve tarım arazilerine zarar veren yaban domuzlarına karşı, sürek avı gerçekleştirildi. 8 avcının köpekleriyle katıldığı av,
5 saatlik sürdü. 200 kilogramlık erkek domuz, bazı köpekleri yaraladı. 5-6 yaşlarında olan ve 10 santimetre uzunluğunda dişleri bulunan domuz, avcılar tarafından vurularak, etkisiz hale getirildi.
Bucak Köyü Cennet Vadisi mevkisinde çiftçilerin kabusu olan, bahçe ve tarım arazilerine zarar veren yaban domuzlarına karşı, sürek avı gerçekleştirildi. 8 avcının köpekleriyle katıldığı av,
5 saatlik sürdü. 200 kilogramlık erkek domuz, bazı köpekleri yaraladı. 5-6 yaşlarında olan ve 10 santimetre uzunluğunda dişleri bulunan domuz, avcılar tarafından vurularak, etkisiz hale getirildi.
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