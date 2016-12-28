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Çiftçileri bezdiren traktör hırsızı yakalandı

Kadir ÖZEN / İZMİR, () - İZMİR'in Menderes İlçesi'nde gerçekleşencık sayıda traktör hırsızlığı sonrası çalışma başlatan jandarma, 60 yaşındaki E.K.'yi yakaladı. Operasyon kapsamında toplam 11 traktör bulunurken, bunları Konya'da...

Çiftçileri bezdiren traktör hırsızı yakalandı

Kadir ÖZEN / İZMİR, () - İZMİR'in Menderes İlçesi'nde gerçekleşencık sayıda traktör hırsızlığı sonrası çalışma başlatan jandarma, 60 yaşındaki E.K.'yi yakaladı. Operasyon kapsamında toplam 11 traktör bulunurken, bunları Konya'da sattığı belirlenen O.D.'nin ise arandığı bildirildi.
Menderes'in Sancaklı Mahallesi'nde yaşayan İ.G.'nin, geçen 11 Kasım'da traktörünün römorkuyla birlikte çalındığını bildirmesi üzerine, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlıktan bir gün sonra Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelen N.T.'nin, Tekeli Mahallesi ile Çileme Mahallesi arasında stabilize yol üzerinde bulunan tarlasında, kendisine ait olmayan ve nereden geldiğini bilmediği bir römork bulduğunu söylemesi üzerine inceleme yapıldı. Römorkun, İ.G.'ye ait olduğu tespit edildi ve sahibine teslim edildi.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma, hırsızlık şüphelisi olarak E.K.'yi tespit etti. Yakalanan E.K.'nın üstünden A.B. adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı çıktı. E.K.'nin traktörleri çaldığı, ardından Konya'da yaşayan O.D.'ye gönderdiği belirlendi. O.D.'nin de çalıntı traktörleri sattığı anlaşıldı. O.D. kaçarak izini kaybettirmeyi başarırken, Konya'da yapılan aramalarda, İ.D.'nin traktörü ve çalıntı 10 traktör daha bulundu. Çalıntı traktörlerin sahiplerinin belirlenmesi, O.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. ise tutuklandı.
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