Çiftçilere örnek, dev kabaklar yetiştirdi

KAYSERİ'de, tarım sektöründe tohum satışı yapan Oğuz Berk (50), çiftçilere ilham olması için Almanya'dan getirttiği 'Atlantic' cinsi kabak tohumlarını iş yerinin bahçesine ekti. Berk, 100 metrekare alana ektiği tohumlardan 50'şer, 60'ar kiloluk toplamda 1 ton 250 kilogram kabak elde etti.Merkez Melikgazi ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde tarım malzemeleri mağazasında tohum satışı da yapan Oğuz Berk, Almanya'dan getirttiği 'Atlantic' cinsi kabak tohumlarını, iş yerinin bahçesine ekti. Berk, 100 metrekarelik alanda 8 kök fideden bazıları 50'şer, 60'şar kilogram ağırlığında toplamda 1 ton 250 kilogram mahsul elde etti. Berk, kabakların bir kısmını eş dost ve akrabalarına hediye ederken, kalanlarını tohum satışı yapabilmek için iş yerinde sergiliyor. Kayseri'de ürünleri çeşitlendirmek istediklerini anlatan Oğuz Berk, çiftçinin doğru gübreleme, bakım ve sulama ile farklı ürünler elde edebileceklerini söyledi.'ÜRÜNÜ SADECE TOHUMLA ELDE EDEMEZSİNİZ'Berk, "Kayseri, iklim ve rakım olarak dezavantajlı bir bölge tarım konusunda. Biz çiftçimize doğru bir bakım ve gübrelemeyle çok iyi sonuçlar alınabileceğini göstermek istedik. Kayseri'de bal kabağı yetiştiriciliği yapılır ama 8 kilo civarında oluyor. Biz 50 kilo, 60 kilogramlık kabaklar elde ettik. Ticaretleştirmek isteyen arkadaşlarımızın bu kadar büyütmesine gerek yok. Şuan biz Kayseri'de ürünleri çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Bunu çiftçilerimize de yaparak örnek göstermeye çalışıyoruz. Bu sene 15 farklı sebze çeşidi getirdik. Kayseri'de deneyerek çok güzel sonuçlar elde ettik. Siyah domatesten dev kabağa kadar ürünler aldık. Bu ürünlerimiz İç Anadolu'da kolaylıkla yetişebilecek ürünlerdir" diye konuştu.