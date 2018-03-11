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Çiftçilere doğru sulama eğitimi

ADANA İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, doğru sulama yöntemiyle su verimliliğinin yüzde 95'e kadar yükseldiğini söyledi. "Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı" kapsamında, İl Gıda, Tarım ve...

Çiftçilere doğru sulama eğitimi
ADANA İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, doğru sulama yöntemiyle su verimliliğinin yüzde 95'e kadar yükseldiğini söyledi.
"Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı" kapsamında, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nce İmamoğlu İlçesi'nde  çiftçilere eğitim verildi. Sulama eğitimleriyle ilgili konuşan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, "Çiftçilerimize doğru sulama tekniklerini öğretmek, toprağa ve çevreye zarar vermeden sulama suyunu verimli kullanabilmelerini sağlamak istiyoruz.  Üreticilerimize iklim değişikliği ve sulama, sulama yöntemleri ile damla sulamada dikkat edilecek hususlar, doğru sulama teknikleri, su kaynaklarının etkin kullanımı ve aşırı sulamanın zararları hakkında bilgi veriyoruz" dedi.
'TOPRAĞI DEĞİL, BİTKİYİ SULAYIN'
Su verimliliğinin artması için çalıştıklarını anlatan Tekin, şunları kaydetti:
"Tarımda su kullanımının etkinleştirilmesi kapsamında çiftçilerimize eğitimler veriyoruz. Bu proje sayesinde daha önce kuru tarım yapılan bu alanlara sulama suyunun gelmesiyle yörede üretilen tarım ürünlerinin büyük ölçüde değişeceği ve üreticilerin daha fazla gelir getirici, pazar değeri yüksek ürünlere yöneleceği öngörülmektedir. Bu eğitimler sayesinde çiftçilerimiz artık toprağı değil bitkiyi sulaması gerektiğini öğrendi. Çünkü yapılan araştırmalar sonucunda salma sulama ile su verimliliği yüzde 50 iken, yüzey damla sulamada yüzde 75, yeraltı damlama sulamada ise yüzde 95'lere kadar yükseldiği görülüyor."

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