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Çiftçiler sosyal medyadan dolandırılıyor

Turgay İPEK/ERZURUM, () - ERZURUM'da, Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım, ucuz hayvan ve yem arayan çiftçilerin, sosyal medya üzerinden dolandırıldığını söyledi. Yıldırım, Türkiye'de "Dolandırılmadım" diyen çiftçinin...

Çiftçiler sosyal medyadan dolandırılıyor

Turgay İPEK/ERZURUM, () - ERZURUM'da, Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım, ucuz hayvan ve yem arayan çiftçilerin, sosyal medya üzerinden dolandırıldığını söyledi. Yıldırım, Türkiye'de "Dolandırılmadım" diyen çiftçinin olmadığını savundu.
Yakutiye Ziraat Odası Başkanı Yıldırım, ucuz hayvan ve yem arayan çiftçilerin, dolandırıcıların kurbanı olduğunu söyledi. Sosyal medya hesaplarından ulaştıkları numaraları telefonla arayan bazı çiftçilerin, olmayan yeme nakliye parası, hayvana ise kapora ödeyerek, dolandırıldığını kaydetti. Çiftçileri dolandırıcılara karşı uyaran Yıldırım, "Hem alıcıların hem de satıcıların dolandırıldığını duyuyoruz. Şöyle ki hayvanların videosunu çekip, 'WhatsApp' ya da sosyal medya üzerinden sunanlar var. Bunların fotoğraflarını gönderiyorlar. Müşterilerine düşük fiyat gösteriyorlar. Hayvanın tanesi 6 bin lira ise 4 bin 500 ile 5 bin lira fiyat söylüyor. Satacağı insanlardan kaparo istiyorlar, kaparoyu alıyorlar, 'Gelene kadar satmayacağız' diyorlar. Alan da tamahkarlık oluyor, bilmediği tanımadığı insan üzerine para yatırıyor. Adam geldiğinde ne satan var ne hayvan var. Böyle dolandırılmış oluyor. Ya da başka yerden bölgeye gelenler yüksek fiyattan hayvan alıyorlar. 1, 2 ya da 3 ay vadeyle hayvanın fiyatı 10 bin lira ise 12- 13 bin liradan aldıklarını belirtiyorlar. Hayvanları alıp götürüyor, parasını da ödemiyorlar" diye konuştu.
Türkiye'de "Dolandırılmadım" diyen çiftçinin olmadığını savunan Başkan Yıldırım, bu tür olayların da özellikle kurban bayramı döneminde çok sık görüldüğünü dile getirdi. Yıldırım, "Alıcılar da satıcılar da dikkatli olsun. Bu işi yapanların haricinde başka kişilerle bağlantıya girmesinler. Alacakları hayvanları ve yemi yerinde görsünler. Sosyal medya üzerinden alışveriş olmaz. Özellikle hayvanı göreceksiniz, herhangi bir sakatlığı var mı, diye videoda ya da fotoğrafta bunlar belli olmaz. Ödemeler banka üzerinden yapılmalı" dedi.

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